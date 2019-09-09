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Tatvan’da 1503 öğretmen ile 22 bin 897 öğrenci ders başı yaptı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı düzenlenen törenle başladı ve 1503 öğretmen ile 22 bin 897 öğrenci ders başı yaptı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:40
Tatvan’da 1503 öğretmen ile 22 bin 897 öğrenci ders başı yaptı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı düzenlenen törenle başladı ve 1503 öğretmen ile 22 bin 897 öğrenci ders başı yaptı.


İlçenin Aydınlar Mahallesi’ndeki İstasyon İlkokulu bahçesinde düzenlenen 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından, İstasyon İlkokulu Müdürü Kemal Sönmez ile Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer konuşma yaptı. Program, öğrenciler tarafından yapılan konuşma ve şiirlerin okunmasıyla devam etti. Program, okulun 4. sınıf öğrencileri tarafından, okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine çiçek verilmesinin ardından folklor gösterisiyle sona erdi. Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, program sonrası okul idaresi ve öğretmenlerle kısa bir toplantı yaptı.


Programa, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kamu kurum amirleri, okul müdürleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:40
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