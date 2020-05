Tatvan Tarım Kredi Kooperatifi faaliyetlerini açıkladı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı olarak Bitlis’in Tatvan ilçesinde faaliyet gösteren 2374 sayılı Tatvan Tarım Kredi Kooperatifi, çalışma ve faaliyetlerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Tatvan Tarım Kredi Kooperatifi’nin çalışma ve faaliyetleriyle ilgili açıklamada bulunan Kooperatif Yetkilisi Servet Sarihan, Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Tatvan’da da kooperatif market satışlarını başlattıklarını belirterek, çiftçilerden alınan yüzde 100 doğal gıda ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturduklarını söyledi. Faaliyet alanında olan çiftçilere kapılarının her zaman açık olduğunu dile getiren Sarihan, üretilen ürünlerin büyük çoğunun sözleşmeli olup, yerli ve doğal ürün olduğunun altını çizerek, “Ülkemizde sayısı bu gün itibariyle 92’ye ulaşan Tarım Kredi Kooperatif Marketler çizgisinde Tatvan Tarım Kredi Kooperatifi olarak da market satışlarımız başlatarak faaliyetlerimize bir yenisini daha katmış bulunmaktayız. Kooperatif marketimizde evinizin ihtiyacı olan bütün temel gıda ürünlerini bulmak mümkün. Ürünlerimiz çoğu sözleşmeli tarım ürünü olmakla beraber, yerli ve doğal olup yüzde 100 çiftçilerimizin ürettikleri mahsullerden oluşmaktadırlar. Ülkemizin değişik yörelerinden çiftçilerimizin ürünleri satın alınıp, işletilip ve paketlendirildikten sonra başka eller değmeden marketimiz aracılığı ile adeta tarladan sofranıza taşıyoruz. Gıda ürünlerimizi denedikten sonra alışkanlıklarınızın değişeceğinden emin olabilirsiniz” dedi.

Tatvan Tarım Kredi Kooperatifinin 40 yıldır olduğu gibi, üyelerinin her türlü teçhizatlarını karşılayıp, sigortacılık hizmetini de verdiklerini aktaran Sarihan, “Tatvan Tarım Kredi Kooperatifi olarak 40 yıldır olduğu gibi bu yılda yeni işyerimiz ve yeni personel kadromuzla daha geniş ürün yelpazesi ile çalışma bölgemizde ulaşılmadık çiftçi kalmayacak şiarıyla, bütün imkanlarımızı kullanarak üyelerimizin gübre, mazot, sertifikalı tohum, hayvansal yemler, zirai ilaç, tarımsal sulama sistemleri, zirai makine ve teçhizatları gibi ihtiyaçlarını karşılayıp, sigorta şirketimiz aracılığı ile de tüm riskleri en aza indirecek başta tarımsal ve hayvansal sigorta işlemlerini olmak üzere her türlü sigortacılık hizmetlerinin vermekteyiz. Bu manada; faaliyet alanında olan çiftçilere kapılarımız her zaman sonuna kadar açık durumdadır. Bizim Tatvan Tarım Kredi Kooperatifi olarak faaliyet alanımızı kapsayan Bitlis, Mutki, Tatvan ve Hizan’da ikamet eden tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerini yapan bütün çiftçilerimize çağrımız şudur. Sizlere kapımızın her zaman açık olduğunu, Kooperatifimize gelerek faaliyetlerimiz hakkında bilgi edinip Kooperatifimize ortak olmaları ve böylelikle bütün ihtiyaçlarını daha güvenli ve daha kaliteli bir şekilde karşılama imkanını sağlamalarıdır” diye konuştu.

Korona virüs salgını nedeni ile evlerinden çıkmayan 65 yaş üstü ortaklarının tarımsal ihtiyaçlarını evlerine kadar götürüp karşıladıklarını da dile getiren Sarihan, “Tüm dünyayı etkisi altına Covid-19 salgını sebebiyle işyerimizde tüm tedbirleri alarak vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermeye devam edip, evlerinde çıkamayan 65 yaş üstü ortaKlarımızın bütün tarımsal ihtiyaçlarını da evlerine götürüp karşılamaktayız. Son olarak, geçirdiğimiz bu zor günlerde ülkemiz ve bölgemizin en çok çiftçilerimizin emeklerine ihtiyacının olduğu, onların da kesinlikle üretime devam etmelerini, Tarım Kredi Kooperatifi olarak dün olduğu gibi bu gün ve yarın da yanlarında olup desteklerimizi esirgemeyeceğimizi, bu zor ve olumsuz geçen günlerin üstesinde hep beraber ve azimle geleceğimiz belirmek isteriz. Kooperatifimiz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği’ne bağlı 2374 Sayılı Tatvan Tarım Kredi Kooperatifimiz 40 yılı aşkın bir süredir faaliyet alanındaki 50 yerleşim yerinde ikamet eden çiftçilerine ve tüm vatandaşlarımıza hizmet vermekte olup, Esentepe Mahallesi Eski Doğum Evi Hastanesi Karşısı Tatvan-Bitlis adresinde bulunmaktadır” şeklinde konuştu.