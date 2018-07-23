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Tatlılara şerbet ne zaman dökülür?

Tatlılar yeme alışkanlıklarımızda önemli yer tutmaktadırlar. Bayramlarda, misafir ziyaretlerinde, özel günlerde tatlı olmazsa olmazlardandır.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:23
Tatlılara şerbet ne zaman dökülür?

Genellikle şerbetli tatlıların tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır. Örneğin, baklava şerbetli bir tatlıdır ve dünyada, Türk tatlısı olarak bilinir. Türk mutfağında bir çok şerbetli tatlı bulunmaktadır.

Bunlardan bazıları, baklava, revani, şekerpare, künefedir. Şerbetli tatlıların dikkat edilmesi gereken en önemli özelliği şerbetidir. Şerbetinin ne zaman ve hangi miktarda dökülmesi gerektiği, tatlının tadını ve kıvamını belirlemede en önemli rolü oynar.

Bu nedenle şerbetli tatlı yapmadan önce tarifi iyice okumanız gerektiğini, şerbeti dikkatlice hazırlamanız ve vaktinde dökmeniz gerektiğini unutmayınız.

İlk olarak baklavadan başlayalım. Baklava tatlısı hazırlandıktan ve fırında pişirilirken şerbet hazırlanmaya başlanmalıdır. Çünkü, baklava tatlısının şerbeti, baklava fırından çıktığı anda şerbet de kaynar olmalıdır.

Baklava fırından çıkınca şerbet hemen dökülmelidir. Her baklava türüne göre, tepsinin büyüklüğüne göre şerbetin miktarı ve kıvamı değişiklik gösterir. Bu nedenle, baklava yapmadan önce tarifinize göre şerbetinizi hazırlamanız gerekmektedir.

Künefe tatlısının şerbeti de aynı baklava gibi, künefe sıcakken dökülür. Bazı tatlılar, örneğin 'halka tatlısı', 'tulumba tatlısı', 'lokma tatlısı' gibi, yağda kızartılıp daha sonra bolca şerbete atılır. Miktar yine tarife uygun olmalıdır.

Helva türü şerbetli tatlılarda ise, örneğin 'irmik helvası', 'un helvası' gibi, önce tencerede kavrulur daha sonra ılık şerbet tencereye dökülür ve karıştırılarak şerbetin emilmesi sağlanır. Her tatlının kendine özel yapılışı vardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:23
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