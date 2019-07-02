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Tatlı yeme isteği nasıl bastırılır?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sema Gübür “Beslenmenizde şekeri, meyveden veya tahıllar veya kuru baklagillerden zaten alıyorsunuz. Şekerli ve şekerli yiyeceklerin fazla miktarda tüketimi, şeker bağımlılığına neden oluyor." dedi. Peki, Tatlı yeme isteği nasıl bastırılır?

02 Temmuz 2019 Salı 16:05
Tatlı yeme isteği nasıl bastırılır?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sema Gübür “Beslenmenizde şekeri, meyveden veya tahıllar veya kuru baklagillerden zaten alıyorsunuz. Şekerli ve şekerli yiyeceklerin fazla miktarda tüketimi, şeker bağımlılığına neden oluyor." dedi. Peki, Tatlı yeme isteği nasıl bastırılır?

Su için

Bu yöntemin adı; 2 bardak su ve 15 dk. kuralı. Özellikle canınız çikolatalı bir şeyler istediğinde uygulamanız işe yarayacak.

Tarçınlı meyve

Tarçın özellikle diyabetik hastalıklarda doktorlar tarafından öneriliyor. Bildiğiniz bir alerjiniz yoksa tarçını kesinlikle denemelisiniz. Kan şekerini düşürme etkisi eski çağlardan beri kullanılan tarçın, şekerli şeyler yeme isteğinizi fazlasıyla azaltacaktır. Gün içerisinde sıcak suya atıp içtiğiniz tarçın kabuğu da gece oluşabilecek bir tatlı krizi için size garanti niteliğinde. Aynı zamanda iyi kolestrolünüze de katkıda bulunuyor.

Elma ya da muzun üzerine tarçın ve kakao dökerek olası bir krizi sağlıklı bir şekilde atlatmış olursunuz.

Fit tatlı tarifleri bulun

İşte onlardan uzak durarak masum ve mis gibi tatlılar yapmak bizim elimizde. Hatta bu alışkanlık yaptığında bir üst levela geçip organik tohumlara, tahıllara da merak sararak (chia tohumu, buğday ruşeymi gibi) zararsız tatlılarınızı vitamin deposu haline getirebiliryorsunuz. Tarçın burada da başrolde olabilir.

Örneğin muzları ezip, 2 yumurta beyazıyla karıştırdığınızda içine biraz da vanilya attığınızda mükemmel bir waffle hazırlamış oluyorsunuz. İsterseniz kakao da ekleyerek çikolatalı hale getirebilirsiniz.

Kendi pudinginizi yaparak yulafla karıştırabilir, meyvelerle ya da hindistan ceviziyle süsleyip yalancı bir yaş pasta elde edebilirsiniz.

Kuru meyvelerle dost olup onları bol bol her yerde kullanabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 16:05
  1. tatlı krizi
  2. şeker krizi
  3. şeker krizini azaltmanın yolları
  4. tatlı krizlerini önlemek
  5. tatlı krizleri
  6. tatlı krizi nasıl geçer

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