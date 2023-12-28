Tatlı olarak ne alırsınız? Döner yükseldi lahmacun geriledi

2023 yılında en çok sipariş edilen yemekleri dikkat çekici veriler eşliğinde açıklayan Yemeksepeti, yeme içme trendlerini ve alışkanlıklarını gözler önünde serdi.Akşamüstü saatlerindeki yoğun sipariş trafiği, tek seferde verilen büyük siparişler ve yüksek sepet tutarlarıyla, platformun 2023 yılında da Türk yeme içme kültürünün bir aynası olduğu görülüyor.

Tavuk döner yükseldi, lahmacun geriledi

2023 yılında Türkiye genelinde en popüler yemek, Tavuk Döner Dürüm olurken, sokak kültürü ve hızlı yaşam tarzının etkileri göze çarpıyor. Burger ve Pizza gibi global mutfakların popülerliği, Türkiye'nin mutfak çeşitliliğinin arttığını gösterirken, Çiğ Köfte ve Tost gibi atıştırmalıklar da yoğun tempoda tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor.

Siparişler yoğunluğu akşam saatlerinde arttı

En yoğun sipariş saatleri, akşamüstü 17:00 ile 20:00 arası oldu. En yoğun saat olan 18:00, iş çıkışı ve akşam yemeği hazırlıklarının yoğun olduğu bir dönemi işaret ederken, bu saatlerdeki siparişlerin toplam siparişlerin %36’sını oluşturması, günlük rutinlerin önemini vurguluyor.

Sağlıklı beslenenlerin tercihi de tavuktan yana

2023'te en çok sipariş edilen salatalar, Tavuklu Salata'nın başı çektiği bir listeyi oluşturuyor. Çoban ve Mevsim Salata gibi geleneksel seçeneklerin yanı sıra, Ton Balıklı ve Sezar Salata gibi modern seçeneklerin popülerliği, sağlıklı beslenme trendlerine olan ilgiyi gösteriyor.

Kahveseverlerin tercihi Latte

Yemeksepeti Market’in sevilen Everyday Roastery kahve menüsünde 2023’ün yıldızı olan Latte, Türk kahve kültürüne alternatif olarak geniş bir tüketici kitlesi tarafından tercih edilirken, Americano ve Mocha gibi sert ve tatlı kahve seçenekleri de popülerlik kazandı.

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Waffle tahtını korudu, sıralama değişmedi

2023'te gençler arasında popüler olan Waffle, en çok sipariş edilen tatlıların başında geliyor. Geleneksel lezzetlerden Baklava ve Sütlaç'ın yanı sıra, modern mutfaklardan Sufle ve Profiterol gibi seçenekler, tatlı çeşitliliğinin ve tercihlerin genişliğini gösteriyor.

Tek seferde siparişte dev rekor: 1024 kova tavuk!

2023'te büyük topluluklar için verilen siparişlerde, KFC’den alınan 1024 adet “Kafana Göre Kova” ve Öz Lezzet Börek & Pide'den 303 adet “Kaşarlı Börek” siparişi gibi büyük çaplı siparişler dikkat çekiyor. Geçen yıl tek seferde en yüksek sipariş adedi 300 midye ve 150 lahmacun olarak gerçekleşmişti.