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Tatilin ikinci gününde ağır bilanço: 16 ölü 130 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin 2. Gününde kahreden bir bilanço ortaya çıktı. Bayram tatilinin ilk iki gününde yine çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Yaşanan 46 trafik kazasında 16 kişi yaşamını yitirirken, 130 kişi yaralandı

03 Haziran 2019 Pazartesi 08:44
Tatilin ikinci gününde ağır bilanço: 16 ölü 130 yaralı

Ramazan Bayramı tatili, arife günü olan 3 Haziran Pazartesi ile 7 Haziran Cuma gününün de kamu personelinin idari izinli sayılmasıyla 9 güne çıktı. Bayram tatili nedeniyle cuma günü mesai bitimi ile tatilciler yollara koyuldu. Özellikle iftar saatinin ardından yollarda yoğunluk oluşurken, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından karayollarında alınan önlemlere rağmen yurt genelinde çok sayıda kaza meydana geldi.

İki günde 46 büyük kaza oldu

Cuma günü saat 18.00'den tatilin ikinci günü olan dün saat 17.00'ye kadar meydana gelen 46 kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı. Bayram tatilinin ilk günü olan önceki gün Van, Kayseri, Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman ve Düzce'de İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Karabük, Malatya ve Mersin'de meydana gelen 32 kazada 13 kişi yaşamını yitirdi, 96 kişi yaralandı.

Uyarılara rağmen bir günde 14 kaza

DHA'daki habere göre bayram tatilinin ikinci günü olan dün ise Trabzon, Kocaeli, Malatya, Antalya, Afyonkarahisar, Bartın, İstanbul, Aksaray, Sakarya, Kocaeli, Kütahya ve Mersin´de meydana gelen 14 kazada 3 kişi yaşamını yitirdi 34 kişi yaralandı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 08:48
  1. Düzce
  2. Karabük
  3. Bartın
  4. Kırıkkale
  5. Karaman
  6. Aksaray
  7. Van
  8. Şanlıurfa
  9. Trabzon
  10. Tekirdağ
  11. Sivas
  12. Sakarya
  13. Mardin
  14. Malatya
  15. Kütahya
  16. Konya
  17. Kocaeli
  18. Kayseri
  19. İzmir
  20. İstanbul
  21. Mersin
  22. Elazığ
  23. Bursa
  24. Balıkesir
  25. Antalya
  26. Afyon
  27. Adıyaman
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