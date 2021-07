Son günlerde vaka sayıları bir hayli arttı. Günlük vaka sayısı11 bini geçti. Hal böyle olunca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda sık sık ‘Aşı olun’ çağırısında bulunuyor. Peki, tatil için farklı şehirde bulunanlar aşı randevusu alabiliyor mu?

Tatildeyken aşı olunur mu? Farklı şehirde aşı yaptırılabilir mi?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vatandaşların bir an önce aşı olması gerektiğini belirtti. İlhan, “Tatile giden veya bayramdan sonra tatilini uzatacak vatandaşlarımız, bulundukları şehirlerde, tatil beldelerinde, memleketlerinde aşılarını olsun. Beklemenin hiçbir anlamı yok. Bugün salgınla mücadelenin anahtarı aşı. Aşı olmadan bu salgının üstesinden gelemeyiz. Güz dönemi geldiğinde vatandaşların işlerine devam etmesi, gençlerin okullarına gidebilmesi için aşılanmanın belli bir seviyeye gelmesine ihtiyacımız var. Şu an bir kısıtlama söz konusu değil ama bu sürecin böyle devam etmesi için bir an önce sırası gelen herkesin birinci ve ikinci doz aşısını olması gerekiyor” dedi.

Gençlerin ‘Bana bir şey olmaz’ düşüncesinin yanlış olduğunu ifade eden İlhan, “Gençler kendileri hasta olmuyor belki ama hastalığı taşıyor ve büyüklerine götürüyor. Büyüklerde aşılanma oranı daha yüksek olmasına rağmen yeterince antikor geliştiremeyen ya da henüz ikinci doz aşısını yaptırmamış kişiler, enfekte olarak hayatını kaybedebiliyor. Oysa bir kişi, tam doz aşısını olduğunda hastalığı bulaştırsa dahi daha hafif geçirdiği için çevreye virüs saçılımı daha az oluyor ve doğal olarak başka bir kişiyi enfekte etme ihtimali de azalıyor. Bu noktada gençlerin sadece kendilerini değil büyüklerini de düşünerek aşı olması çok önemli” diye konuştu.

Koronavirüs aşı randevusunu MHRS web sitesi ya da uygulaması üzerinden alabilirsiniz. Ayrıca ALO 182’yi arayarak randevu oluşturabilirsiniz. Aşı randevusu almak için ikametgah adresinizin önemli değil. Arzu ettiğiniz il ve ilçe için randevu alabilirsiniz. Uzmanlar, aşıdan sonra duş almanın hiçbir sorun yaşatmadığını, vatandaşların tatildeyken de aşı olabileceklerini ifade ediyor.

