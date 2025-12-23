  • İSTANBUL
Türkiye
8
Yeniakit Publisher
Amerikan lezzeti Kütahya'da ilgi odağı oldu

DHA Giriş Tarihi:
Amerikan lezzeti Kütahya'da ilgi odağı oldu

ABD'nin New York kentinde 'Katz' diye bilinen 'Pastrami' etli sandviçleri Kütahya'daki işletmesinde kendi yöntemiyle hazırlayıp satışa sunan Yılmaz Demirdöğen, taleplere yetişemiyor.

#1
Foto - Amerikan lezzeti Kütahya'da ilgi odağı oldu

Etin hazırlandığı görüntülerin sosyal medyada yoğun ilgi görmesinin ardından taleplere yetişemediklerini ifade eden Demirdöğen, “Pastrami yapmanın birçok çeşidi var. Sosyal medyada ilgi görmesinin sebebi de farklı bir ürün olması. Biz bunu Türk mutfağına ve kendi damak tadımıza uydurmaya çalıştık. Sosyal medyada ilgi görünce de haliyle merak edildi” dedi.

#2
Foto - Amerikan lezzeti Kütahya'da ilgi odağı oldu

Kütahya’da restoran işletmecisi Yılmaz Demirdöğen, 15 yıl önce gittiği Amerika’da gördüğü 'Katz' olarak bilinen etli sandviç Pastrami’yi, Türk mutfağına uyarladı.

#3
Foto - Amerikan lezzeti Kütahya'da ilgi odağı oldu

Restoran açan Demirdöğen, 18 günde hazırlanan etin görüntülerini de sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler kısa sürede yayılırken, Pastrami yoğun ilgi gördü. Kütahya’nın yanı sıra çevre illerden çok sayıda ziyaretçileri olduğunu ifade eden Yılmaz Demirdöğen, sosyal medya etkisiyle siparişlere yetişmediklerini söyledi.

#4
Foto - Amerikan lezzeti Kütahya'da ilgi odağı oldu

Pastrami etinin 18 günde hazırlandığını kaydeden Demirdöğen, “Yaklaşık 15 sene önce Amerika’ya gitmiştim. Orada bunu deneme imkanım oldu. Ailecek kırmızı et işinden geldiğimiz için ete karşı bir merakımız var. Sosyal medyada da Katz çok ünlü. Bunu da izlerken, ‘Biz buna kendi yorumumuzu katabilir miyiz?’ düşüncesiyle bu süreç başladı. İşin üzerine durduğumuz, yorum kattığımız için bu süreç buraya geldi. Pastrami’yi yiyen insanlar bizim yaptığımız reçeteyle Türk mutfağından bir lezzet mutlaka buluyor. Oradaki aroma ve baharatlar daha yoğun. Bizimkisi ise daha hafif, daha Türk mutfağına uygun, Türk insanının damak tadına hitap edecek bir ürün olması için mücadele verdik ve başarılı da olduk” diye konuştu.

#5
Foto - Amerikan lezzeti Kütahya'da ilgi odağı oldu

Pastrami üretiminin en önemli aşamasının doğru et seçimi olduğunu belirten Demirdöğen, sürecin sabır gerektirdiğini söyledi. Demirdöğen, “Pastraminin en önemli aşaması düzgün et seçimi. Sonrasında turşulama. Bu turşulamada tuzun ve baharatların keskinliği çok önemli. Eti salamura yapıyoruz. 15 günlük bir süreç bu. İstediğimiz kürleme seviyesine geldiğinde mühürleme ve tütsüleme aşamalarımız var. Turşulama sürecimiz tam 15 gün sürüyor. Bu 15 günlük süreci etle baharatın birbirine işlemesi gibi düşünebiliriz. Uzak şehirlerden gelenler var. Bursa’dan çok gelen müşterilerimiz var. İzmir, İstanbul, Kocaeli gibi yakın çevrelerden çok gelen müşterilerimiz var. Hatta talep yoğun olduğu için çoğu zaman karşılayamıyoruz” dedi.

#6
Foto - Amerikan lezzeti Kütahya'da ilgi odağı oldu

Pastraminin farklı yapım yöntemleri olduğunu dile getiren Demirdöğen, “Pastrami yapmanın birçok çeşidi var. Viral olmasının sebebi de farklı bir ürün olması. Biz bunu Türk mutfağına ve kendi damak tadımıza uydurmaya çalıştık. Sosyal medyayı da güçlü kullanıyoruz. Viral olunca haliyle merak edildi. Yumuşaklığı, dokusu ve içinin sulu olması. İsviçre peyniriyle birlikte kullanıyoruz bu ürünü. Her gün sabit gelen müşterilerimiz var, öğlen, akşamüstü hatta ailecek gelenler de var” diye konuştu.

#7
Foto - Amerikan lezzeti Kütahya'da ilgi odağı oldu

Demirdöğen, Pastrami fiyatını herkesin ulaşabileceği seviyede tutmaya çalıştıklarını belirterek, gelen müşterilerin uygun fiyatları duyup şaşırdığını da sözlerine ekledi.

