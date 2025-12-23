Mobilde internet trafiğinin lideri kim? Rakamlar net cevabı verdi

İnternet altyapı devi Cloudflare, merakla beklenen yıllık raporunu yayımladı. Cloudflare 2025 sıralaması, teknoloji dünyasındaki güç dengelerini bir kez daha gözler önüne sererken, Apple’ın en popüler internet servisleri arasındaki yerini de netleştirdi.

CLOUDFLARE 2025 SIRALAMASI NE DURUMDA?

Cloudflare’in küresel DNS verilerine dayanarak hazırladığı İnternet Servisleri sıralamasına göre Apple, yılı üçüncü sırada tamamladı. Rapora göre Apple, yılın başlarında popüler sosyal medya platformu TikTok’u geride bırakarak bu pozisyona yerleşti. Ayrıca, yılın ortalarına doğru Microsoft ile üçüncülük için yer değiştirse de, yılı Microsoft’un hemen arkasında bitirmeyi başardı.

Bununla birlikte, Microsoft’un araçlarının 2024’e kıyasla daha iyi bir performans sergilediği belirtiliyor. TikTok ise yaşadığı düzenleyici sorunların ardından yılı 10. sırada tamamladı. Bu veriler, en popüler servisler arasındaki rekabetin ne kadar dinamik olduğunu gösteriyor.

iOS VE ANDROİD TRAFİK ORANLARI NE DURUMDA?

Raporun dikkat çeken bir diğer bölümü ise mobil işletim sistemlerinin internet trafiğindeki payı oldu. Cloudflare verilerine göre, iOS cihazları küresel mobil cihaz trafiğinin %35’ini oluşturdu. Bu oran, geçen yıla göre iki puanlık bir artış anlamına geliyor ve Apple’ın mobil ekosistemdeki gücünü pekiştiriyor.

Geriye kalan %65’lik dilim ise Android cihazlara ait. Raporda, Monako gibi bazı ülkelerde iOS kullanımının %70’e ulaştığı, ancak Papua Yeni Gine, Sudan ve Bangladeş gibi 27 ülkede Android’in pazar payının %90’ı aştığı vurgulanıyor.

Cloudflare’in 2025 raporundan diğer bazı önemli başlıklar şunlardır:

• Küresel internet trafiği 2025’te %19 oranında büyüdü.

• Starlink’in internet trafiği, 20’den fazla yeni ülkenin katılımıyla iki katına çıktı.

• Google, en popüler arama motoru unvanını korudu.