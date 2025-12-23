Icardi'nin mektubuna Hagi’den cevap geldi!

Mauro Icardi, Süper Lig’de sarı-kırmızılı formayla 60 gole ulaşarak Gheorghe Hagi’yi geride bıraktı ve kulüp tarihinin ligde en golcü yabancı oyuncusu oldu. Icardi, Hagi'ye bir mektup yazarak sosyal medya hesabından paylaştı. Hagi de Icardi'ye bir paylaşım yaparak yanıt verdi.

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller Yunus Akgün, Gabriel Sara ve Mauro Icardi’den geldi. Karşılaşmanın son dakikalarında attığı golle skoru belirleyen Icardi, Galatasaray tarihinde önemli bir rekora da imza attı.

Arjantinli yıldız, Süper Lig’de sarı-kırmızılı formayla attığı 60. golüne ulaşarak kulüp tarihinde ligde en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu. Bu golle Gheorghe Hagi’yi geride bırakan Icardi, Galatasaray tarihine geçti.

Mauro Icardi’nin ardından oluşan gol sıralamasında Gheorghe Hagi 59 golle ikinci sırada yer alırken, Milan Baros 47, Bafetimbi Gomis 46 ve Dzevad Prekazi 40 golle listede yer aldı.

Icardi kırdığı rekorun ardından sosyal medya hesabından Gheorghe Hagi’ye özel bir mektup paylaştı. Icardi’nin paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük ilgi gördü.

Icardi'nin konuya ilişkin mektubunun tamamı ise şöyle:

"Sevgili Maestro Gheorghe Hagi,

Size, kalbi dolu ve devlerin ayak izlerinde yürüdüğünü bilen birinin alçak gönüllülüğüyle yazıyorum. Bugün birçok kişi bir rekordan, sayılardan, istatistiklerden söz ediyor. Ben ise çok daha büyük bir şeyden söz etmeyi tercih ediyorum: MİRASTAN.

"HEPİMİZDEN ÖNCE METİN OKTAY VARDI"

Sizin rekorunuzu geçmek, sizi aşmak anlamına gelmiyor. Çünkü siz yalnızca goller bırakmadınız; kimlik, karakter ve gurur bıraktınız. Galatasaray’ın kendini büyük, korkulan ve saygı duyulan bir kulüp olarak görmesini sağladınız. Bir ülkenin tamamına bu kulübün sonsuza dek sevilmesi gerektiğini öğrettiniz. Hepimizden önce Metin Oktay vardı.

Galatasaraylı olmanın ne demek olduğunu öğreten isim. Bu formayı onur, tutku ve kader hâline getiren kişi. Siz bu mirası aldınız ve onu bambaşka bir boyuta taşıdınız. Ve bunun sayesinde bizden sonra gelenler şunu anladı: Burada sadece futbol oynanmaz; burada bir tarih savunulur. Bugün bana Türkiye’nin idolü olduğum söyleniyor. Beni izleyerek Galatasaraylı olan çocuklar olduğu söyleniyor. Bu formayla futbola yeniden âşık olan yetişkinler olduğu söyleniyor.

Size çok basit ve çok samimi bir şey söylüyorum: Bu sevgi benimle başlamadı. Metin Oktay’la başladı. Sizinle büyüdü. Ve bana onu sürdürme gibi büyük bir onur düştü. Ben bu tutkuyu yaratmadım. Onu miras aldım. Ve en büyük sorumluluğum, onu korumak, ona saygı duymak ve yeni nesillerde büyütmekti. Bugün bir nesil “Ben Galatasaraylıyım” derken gurur duyuyorsa, bunun sebebi sizin gibi devlerin bu armayı yalnızca yetenekle değil; karakterle ve ruhla savunmayı öğretmiş olmasıdır.

İdol olmak, önemli goller atmak değildir. İdol olmak, insanların hafızasında kalmaktır. Ve bu konuda, Maestro, siz de sonsuza dek var olacaksınız. Eğer bugün benim adım sizin adınızın yanında yazıyorsa, bunu büyük bir onur olarak kabul ediyorum. Çünkü sizin gibi bir efsaneyle aynı sayfayı paylaşmak kutlanacak bir şey değil; şükredilecek bir şeydir. Olduğunuz her şey için teşekkür ederim. Hâlâ olduğunuz her şey için teşekkür ederim. Bugün yürümek ayrıcalığına sahip olduğum yolu inşa ettiğiniz için teşekkür ederim. Hayranlıkla, saygıyla ve sonsuz minnetle,

Mauro Icardi"

HAGI'DEN ICARDI'YE CEVAP: "GALATASARAY'IN BİR EFSANESİ OLDUN"

"Sevgili Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla gösterdiğin olağanüstü performanstan dolayı seni tebrik etmek istiyorum. Bu, yeteneğin, kararlılığın ve futbola, sarı-kırmızı renklere olan tutkunun bir göstergesi olan dikkat çekici bir başarı.

Galatasaray tarihine hoş geldin! Galatasaray için altın sayfalar yazmaya devam et ve gelecek nesilleri ilhamlandır, tıpkı benim dönemimde yapmaya çalıştığım gibi. Haklısın, rakamların ötesinde asıl önemli olan taraftarların kalbinde bıraktığın izdir ve sen bir golcüden çok daha fazlası oldun: Galatasaray’ın bir idolü, bir efsanesi haline geldin. Saygı ve hayranlıkla, Gheorghe Hagi."