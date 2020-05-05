  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tatilciler yeniden gelmeye başladı

Muğla’da kalkan seyahat kısıtlamasının ardından Bodrum’a gelen araç sayısında artış olmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:55:01 -
Tatilciler yeniden gelmeye başladı

Muğla’da kalkan seyahat kısıtlamasının ardından Bodrum’a gelen araç sayısında artış olmaya başladı. Bodrum’da yazlık evi olan vatandaşların az sayıda da olsa ilçeye giriş yaptığı öğrenildi.


31 ilde uygulanan seyahat kısıtlamasından çıkarılan 7 ilden biri olan Muğla’da trafik uygulamaları sıklaştırıldı. Özellikle Bodrum’a gelen araç sayısında azda olsa artış olduğu görüldü. Torba uygulama noktasında trafik kontrolü yapan polis ve jandarma ekipleri, yabancı plakalı araçları durdurarak Bodrum’a giriş yapanların teker teker ateşlerini ölçtü, ilçede ikametgah edecekleri adres bilgilerini aldı. Az sayıda tatilcinin de yasak kalkar kalkmaz Bodrum’a gelmeye başladığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı