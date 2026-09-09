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Dünya Tatilci Türkler sağ olsun! Yunan’a iki adet savaş gemisi aldılar
Dünya

Tatilci Türkler sağ olsun! Yunan’a iki adet savaş gemisi aldılar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Tatilci Türkler sağ olsun! Yunan’a iki adet savaş gemisi aldılar

Yunanistan, Doğu Akdeniz ve Ege'deki deniz gücünü artırmak için İtalya'dan yaklaşık 500 milyon Euro karşılığında 2 Bergamini sınıfı fırkateyn satın alırken, Fransa'dan da 4 Belharra sınıfı fırkateyn alıyor. Türkiye’de kazanıp Yunanistan'da tatil yapan 1,5 milyon Türk turistin 2025'te 500 milyon eurodan fazla gelir bırakması, tatilcilerin komşunun alacağı iki savaş gemisini finanse ettiği gerçeğini gözler önüne serdi.

Yunanistan, Doğu Akdeniz ve Ege'deki deniz gücünü artırmak amacıyla donanma yatırımlarına hız verdi.

Atina yönetimi, İtalya'dan iki adet Bergamini sınıfı fırkateyn satın almak için anlaşma imzaladı. İki ülkenin savunma bakanları tarafından Roma'da imzalanan sözleşmenin bedeli resmi olarak açıklanmazken, Yunan basını toplam maliyetin yaklaşık 500 milyon Euro olduğunu yazdı.

Atina aynı zamanda Fransa'dan 4 adet Belharra sınıfı fırkateyn alıyor. Gemiler, "Güneydoğu Akdeniz'de ortaya çıkan yeni zorluklarla mücadele" için alınıyor.

İLK GEMİNİN TESLİM EDİLECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Haber 7’den Ramazan Dengiz’in haberine göre, Yunanistan'ın satın alacağı fırkateynlerden ilkinin 2028'de, ikincisinin ise 2029'da teslim edilmesi planlanıyor.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre gemilerden biri genel maksatlı fırkateyn, diğeri ise ağırlıklı olarak denizaltı savunma harbi görevlerinde kullanılacak.

Genel maksatlı fırkateynin hava savunmasına da katkı sağlaması bekleniyor.

Yaklaşık 6 bin deniz mili menzile sahip olduğu belirtilen gemiler, uzun süre denizde kalabilecek şekilde tasarlanmış durumda.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Roma'daki imza töreninin ardından yaptığı açıklamada anlaşmanın yalnızca iki savaş gemisinin satın alınmasından ibaret olmadığını söyledi.

Dendias, Atina ile Roma arasındaki savunma iş birliğinin güçlendirilmesini ve Yunan Donanması'nın yeni dönemin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde modernize edilmesini hedeflediklerini belirtti.

Yunan bakan ayrıca gemilerin üreticisi Fincantieri ile çeşitli modifikasyonlar konusunda görüşmeler yapıldığını ve gemilerin daha güçlü hale getirileceğini ifade etti.

Donanmaya yapılan bu yatırımların ardında, her yıl turizmden elde edilen milyarlarca dolarlık gelirin sunmuş olduğu güvence de bulunuyor. Ege'deki Yunan adalarına giden tatilci Türkler de bir yerde bu çarka hizmet ediyor.

YUNAN ADALARINA GİDEN TÜRK TURİST SAYISI ARTTI

Son yıllarda Yunan adalarına giden Türk turist sayısında ciddi artış yaşandı. Özellikle kapıda vize uygulamasının başlamasıyla birlikte Türkiye'nin Ege kıyılarından Yunan adalarına yoğun bir turist hareketi oluştu.

Türk vatandaşlarının en fazla tercih ettiği adalar arasında Rodos, Kos, Sakız, Midilli ve Sisam öne çıkıyor.

Yunanistan Merkez Bankası verilerine göre 2025 yılında yaklaşık 1,5 milyon Türk turist ülkeyi ziyaret etti.

Türk ziyaretçilerden elde edilen turizm gelirinin ise 500 milyon Euro’yu aştığı belirtiliyor. 2024'te bu rakamın 810 milyon Euro’ya çıktığı aktarılmıştı.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığına göre Yunanistan, 2036 yılına kadar ordusuna yaklaşık 28 milyar Euro harcamayı planlıyor.

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