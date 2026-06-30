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Gündem Tatil yolunda facia: Anne ile kızı öldü, baba ağır yaralı
Gündem

Tatil yolunda facia: Anne ile kızı öldü, baba ağır yaralı

Yeniakit Publisher
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Tatil yolunda facia: Anne ile kızı öldü, baba ağır yaralı

Kocaeli'den Sakarya Karasu'ya tatile giden ailenin bulunduğu otomobil, Sinanoğlu mevkisinde su kanalına uçtu. Kazada anne Ayla Gündüz ile kızı Büşra hayatını kaybetti, sürücü baba ağır yaralandı.

Sakarya'da dün akşam saatlerinde, D-650 Ferizli-Karasu yolunun Sinanoğlu mevkisinde Haluk Gündüz’ün kontrolünü kaybettiği otomobil, su kanalına uçtu. Kazada Gündüz çifti ile kızları Büşra Gündüz yaralandı. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Ayla Gündüz ile kızı Büşra, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Haluk Gündüz’ün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Gündüz ailesinin Kocaeli’den tatil için Karasu’ya gittikleri ortaya çıktı.

 

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