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Tatil yapmanın 14 faydası

Psikiyatrist Yrd.

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:45
Tatil yapmanın 14 faydası

Psikiyatrist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, tatil yapmanın faydalarını anlattı.


Türk Dil Kurumunun sözlüğünde tatilin, “Kanun gereğince çalışmaya ara verileceği belirtilen süre, dinlenme, eğlenmek, dinlenmek amacıyla çalışmadan geçirilen süre” olarak tanımlandığını dile getiren Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, “Yani tatiller çalışma dönemleri değildirler. Akıllı cep telefonlarının ortaya çıkışı, tablet bilgisayarların kullanımında artış, diz üstü bilgisayarların her yere taşınacak kadar hafif malzemelerden yapılması ve her ortamda internete kolay ulaşım bizlere çeşitli avantaj ve dezavantajlar getirdi.Bu teknolojik aletlerin yardımıyla; kalacağımız otel, yol bilgisi, sabah kahvaltısı için gidilecek mekân, akşam yemeğinde gidilecek restoran, eğlence mekânları, tercih edilen beachler, akıllı telefonlara dokunarak kolaylıkla erişilebilecek bir duruma geldi. Bu bir avantaj olmaktadır. Ancak; aynı teknolojik aletler; tatilleri de bir iş ortamına çevirmeye başladı. Günümüzün çalışma koşullarındaki farklılık, tatilinde anlamını değiştirmeye başlamış oldu.” diye konuştu.


Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, Tatil yapmanın 14 faydasını şöyle sıraladı;


1. Stresten uzaklaştırır


2. Monotonluktan kurtarır.


3. Dışarı çıkartır


4. Sosyal aktiviteleri artırır.


5. Farklı yemekler ve içecekler tatmamız için bir fırsat oluşturur.


6. Yeni insanlarla tanışmamıza olanak sağlar.


7. Yeni tecrübeler yaşamamızı sağlar


8. İç dünyamızı zenginleştirir.


9. Eğlenme fırsatı oluşturur


10. Beynimiz için bir detoks fırsatı oluşturur


11. İşyerindeki yoğunluktan ve sorunlardan uzaklaştırır.


12. Çalışma dönemi için dayanıklılığımızı artırır.


13. Dinlenmeye katkısı olur.


14. Kitap okumak, film seyretmek için fırsat sunar.


Ancak günümüzde tatilde bile işle ilgili maillere telefonlara cevap vermek, tatilde rapor hazırlamak, işle ilgili çalışmalar yapmak bütün bu tatilin faydalarından yeterince yararlanamamayı getirir. Günümüzdeki moda terimle evden çalışma yerine tatilden çalışma şekli oluşur. Bu da kişinin yeterince dinlenememesine ve tatilden umulan faydanın sağlanamamasına neden olur.


Bu nedenle çalışanların tatile çıkmadan önce tatilde çalışmama konusunda hem işyeriyle anlaşması, hem de bu verdiği söze kendisinin de uyması gerekir. Bununla birlikte tatilde işten gelen telefonların cevaplanmaması ve maillere cevap verilmemesi önemlidir. Ancak bu şekilde yukarıda yazdığımız tatilin getirdiği yararlardan faydalanabilecektir.”

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 09:45
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