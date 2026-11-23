2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin tamamlanmasıyla birlikte okullarda eğitim heyecanı yeniden başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvim doğrultusunda 16 Kasım'da başlayan ve 20 Kasım'da sona eren ara tatilin ardından, 23 Kasım Pazartesi günü Türkiye'nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek.

Yaklaşık 17 milyon öğrenci, bir haftalık tatilin ardından yeniden sınıflarına dönerken, 1,2 milyon öğretmen de öğrencileriyle buluşacak.

Öğretmenler için son gün

Ara tatil döneminde öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmalarına da devam edildi.

Öğretmenler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmalarını Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi olarak tamamlayabilecek.

Söz konusu çalışmalar için belirlenen süre bugün saat 23.59'da sona erecek.

Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

Öğrencilerin ve velilerin merak ettiği yarıyıl tatili tarihleri de MEB'in eğitim öğretim takviminde yer alıyor.

Buna göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönem ve ara tatil tarihleri belli

İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler ikinci dönemin ara tatiline ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü çıkacak.

Beş gün sürecek ikinci ara tatil, 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak ve öğrenciler yaz tatiline başlayacak.