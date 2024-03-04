Tatil sitesi dolandırıcılığına dikkat!

Yaz sezonu açılmadan vatandaşlar, erken rezervasyonlarla uygun tatil yapmayı planlıyor. Seyahat acenteleri ve otel sitelerini yapay zelayla birebir kopyalayıp sahte ilan oluşturan dolandırıcılar, ekonomik tatil planlayan tatilcileri mağdur etti. Peki sahte turizm siteleri nasıl anlaşılır? Uzman isim açıkladı.

Yaz dönemi açılırken dolandırıcıların yeni adreside belli oldu. Otellerin saatlerini kopyalayıp vatandaşa sahte siteler üzerinden rezervasyon satan dolandırıcılar, son zamanlarda çoğaldı.

Son iki yılda tatil ve seyahat dolandırıcılığında yüzde 110 artış görüldü. Dolandırıcılar yapay zekayla popüler otellerin sitelerini birebir kopyalayarak sahte ilanlar yayınladı.

Uzmanlar, İnternet üzerinden rezervasyon yapmak isteyen vatandaşları güvenilir siteler kullanmaları konusunda uyardı.

Uzman isim konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

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YAPAY ZEKA İLE TAKLİT EDİYORLAR

Bildiğimiz, tanıdığınız, güvendiğimiz şirketlerin otellerin veya tatil ajanslarının sitelerine ortalama siteleri olarak taklit edebiliyorlar. Yapay zekayla hazırlamış oldukları fotoğraflar, videoları kullanarak insanları kandırmaya hedefliyorlar.

LÜTFEN İKİ KERE DÜŞÜNÜN

Özellikle bir para ödemesi yapacağınız, bir şeyi satın alacağınız zaman bir linke tıklamanızı isteniyorsa lütfen iki kere düşünün. Gerekiyorsa dediğimiz gibi herkese ilgili şirketlere telefon açarak bunu anlamaya çalışın.