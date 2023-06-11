Tatil sezonu da başladı tabi… Vali geldi, emniyet müdürü geldi İmamoğlu yine yok
İstanbul ve Türkiye’de yaşanan felaketlerde zaman bulup sürekli tatile çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yine kayıp. İkitelli’de 18 saattir devam eden bina yangınına Emniyet Müdürü, İstanbul Valisi gelirken İBB Başkanı İmamoğlu’nun görünmemesi yine mi tatile çıktı yorumları yapılmasına neden oldu.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye bağlı itfaiye ekiplerini getirdiği rezil durum Akit binamızın yangınından sonra tekrar gündeme geldi.
İBB ekipleri İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş hanında çıkan yangını saatlerce söndüremedi, binada yıkım meydana geldi.
Başakşehir İkitelli Organize sanayi bölgesinde 6 katlı iş hanının çatı katında çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ederken, binanın üst katlarında çökme meydana geldi. Yangını yerinde görmek için İstanbul Emniyet Müdürü ve İstanbul Valisi incelemelerde bulundu.
Ekiplerin beceriksizliği ve Ekrem İmamoğlu’nun ortalıkta görünmemesi de, “yine tatile çıktı” yorumları yapılmasına neden oldu.