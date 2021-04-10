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Tatil planları yapanlara kötü haber! Bilim Kurulu üyesi sinyali verdi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, Ramazan ayında vaka sayılarını düşürmek için şehirler arası seyahatlere kısıtlama getirilebileceğini ve sokağa çıkma yasağının sürelerinin değiştirilebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 08:14:00 -
Tatil planları yapanlara kötü haber! Bilim Kurulu üyesi sinyali verdi

Gözler pazartesi günü toplanacak Kabine toplantısına çevrilirken, şehirler arası seyahat yasağının geri gelebileceğini belirten Prof. Dr. Çalışkan, Ramazan ayında sokağa çıkma kısıtlaması sürelerinin de değiştirilebileceğini söyledi.

Türkiye'de günlük vaka sayısının 50 binin üzerine çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, salgın sürecindeki tedbirlere yönelik açıklamada bulundu.

Sabah'ın haberine göre, Prof. Dr. Deniz Çalışkan, artan vaka sayısına ilişkin uyarılarda bulunup şunları söyledi:

Türkiye'de günlük vaka sayısının 50 binin üzerine çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, salgın sürecindeki tedbirlere yönelik açıklamada bulundu.

Sabah'ın haberine göre, Prof. Dr. Deniz Çalışkan, artan vaka sayısına ilişkin uyarılarda bulunup şunları söyledi:

Seyahat yasağı gelebilir

"Vaka sayılarını düşürmek için şehirler arası seyahatlere kısıtlama getirilebilir. Sokağa çıkma yasağının süreleri değiştirilebilir.

Ramazan ayı uyarısı

Kademeli mesaiye geçiş, toplu taşımada oturma düzeninde seyreltilmeye geçilmesi, iftar sofralarının kalabalıktan uzak yapılması, aile ziyaretlerinin askıya alınması vaka sayılarını belirgin ölçüde düşürebilir.

Risk grubu antikorlu olmak üzere

Yakın bir sürede yüksek risk grubunda bulunan hastalarımızın tamamı ikinci dozdan sonra yüksek antikora sahip olacak. Tedbirler ve haziranda yaygın aşılamayla yaz aylarına daha rahat şekilde girebilir, kontrollü sosyal yaşama geçebiliriz.

Toplumsal bağışıklık yüzde 70'e yükselene kadar...

Toplumsal bağışıklık yüzde 70'e yükselene kadar tedbirlere devam edilmeli. 1 ayda vakalar 10, ölümler 5 kat arttı.

Çok yüksek riskli illerde yüz yüze eğitimin yalnızca 8 ve 12. sınıflar için yapılması salgının yayılmasını önler. Öğretmenlerin aşılanma oranı yüzde 20. Bu oran daha da yükselecek."

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Yorumlar

Mustafa Üredi

Kongrelerle ilgili bir gelişme var mı?
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Kukla devlet

Bu nasıl bir saçmalıktır, %1 öldürme oranı virüs. %20 ler var onlara neden yapılmadı şu ana kadar
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