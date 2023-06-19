Tatil planı yapanlar kötü haber! Tatil cep yakacak: 8 gün için 10 bin lira... Otelciler duyurdu

9 günlük Kurban Bayramı tatiline az bir süre kaldı. Vatandaşlar şimdiden tatil planları yapmaya koyuldu ama bu yıl yapılacak tatilin fiyatı cep yakacak. Otellerde yaşanan fiyat artışı bazı bölgelerde yüzde 100'ü buldu. Bodrum'un tamamen, Antalya, Kıbrıs'ın neredeyse dolduğu tatil sürecinde bir çiftin 8 gece için 25 bin ile 50 bin TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.

Okulların kapanması ve bayram tatilinin yaklaşmasıyla beraber oteller de fiyatları güncelledi. Çoğu bölgede geçen yıla göre yüzde 100'e varan artışlar var. 9 günlük bayram tatilinde iki kişilik bir otel rezervasyonu ne kadar tutuyor? İşte yanıtı...

BODRUM TAMAMEN DOLDU

Otelciler Kurban Bayramı nedeniyle 9 güne çıkarılan tatili dört gözle bekliyor. Otellerde bayram tarifesi 10 bin TL'lerden başlıyor 500 bin TL'yi aşıyor. Bir tur şirketi yetkilisi, Antalya ve Kıbrıs'taki otellerin neredeyse dolduğunu ifade etti. Bodrum'un ise tamamen dolduğu aktarıldı.

YÜZDE 100 ARTIŞ

Kanal D Haber'in haberine göre bayram tatili öncesinde oteller de fiyatlarını güncelledi. Geçen yıla göre yüzde 100'e varan artışlar var. Bir çiftin 8 gece için 25 bin ile 50 bin TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.

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