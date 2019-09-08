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Tatil planı yapanlar dikkat! Uzmanlar tarih verdi... Fiyatlar yüzde 50 düşecek

Eylül ayının gelmesi ve okulların açılmasıyla birlikte vatandaşların büyük çoğunluğu tatilini tamamlarken, bazıları ise eylül ayında tatil yapmayı tercih ediyor. Ege Bölgesi’nde de cazip fiyat dönemi eylül ayı ile birlikte başlarken, fiyatlar, ayın ilk gününden itibaren yüzde 30 oranında düştü.

08 Eylül 2019 Pazar 14:04
Tatil planı yapanlar dikkat! Uzmanlar tarih verdi... Fiyatlar yüzde 50 düşecek

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla, birçok kişi tatil programlarını bitirdi. Türkiye turizminin önemli merkezlerinden Ege Bölgesi'nde sahil kıyıları da daha sessiz bir hale geldi. Doluluk oranları bir anda azalırken, fiyatların da düşüşe geçmesi, eylül ayını fırsat olarak değerlendireceklerin yüzünü güldürdü.

Yumuşak havanın ve sakinliğin tadını çıkarmak isteyenler, tatil planı yaparken, fiyatlar ise ayın ilk gününden itibaren yüzde 30 oranında düştü.

Eylül ayının 15'inden itibaren fiyatlarda yüzde 50 oranında düşüş başlayacağını belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Başkanı Osman Tolga Gencer, "Artık yavaş yavaş yabancı turistlerin de sayısı düşecek. Bu yüzden Eylül ayı aslında fırsat ayı. Hem yaz mevsimi ve hava güzel, hem de tatilciler uygun fiyatlı tatil yapma imkânı bulabiliyorlar. Bu yüzden tüm tatilcileri iç pazarda tatile davet ediyoruz. Çeşme'de yerli turist ağırlıklı olduğu için eylül ayının başlamasıyla birlikte doluluklar bir anda azalıyor. Çeşme ve Bodrum'da fiyatlarda ani düşüş başladı ancak Marmaris ve Fethiye'de ağırlıklı olarak yabancı turist olduğu için ilerleyen zamanlarda fiyatlar düşmesini bekliyoruz" dedi.

"Yabancı turist sayısı arttı"

2019 yılı Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,67 artış kaydedildiğini belirten Gencer, "Yaz sezonunda yabancı turist anlamında artışlar yaşandı ancak iç pazarda genel olarak daralma var. Bunun sebebi de tatil fiyatlarındaki artışlar oldu. Geçen yıl 10 gün tatile giden bu yıl 5 gün gitti. 5 gün giden ise hiç gidemedi diyebiliriz. Dövizin çok yüksek olması da yurt dışı turlarındaki satışı düşürdü. Ülkeye turist getirmekte oldukça iyiyiz ama yurt içi turizminde bir yavaşlama söz konusu" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 14:04
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