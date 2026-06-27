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Aktüel Tatil planı yapanlar dikkat! O ilimizde denize girişler yasaklandı
Aktüel

Tatil planı yapanlar dikkat! O ilimizde denize girişler yasaklandı

Yeniakit Publisher
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Tatil planı yapanlar dikkat! O ilimizde denize girişler yasaklandı

Kırklareli Vize'de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 28 Haziran 2026 Pazar günü tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Kırklareli’nin Vize ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle plajlarda can güvenliği tedbiri alındı.

 

Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 28 Haziran 2026 Pazar günü ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyeceği bildirildi. Can güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan karar kapsamında Vize ilçesindeki tüm plajlarda gün boyunca denize giriş yasaklanırken, vatandaşların yasağa uymaları ve muhtemel risklere karşı dikkatli olmaları istendi.

 

Yetkililer, hava ve deniz şartlarının normale dönmesinin ardından gereklideğerlendirmelerin yapılacağını belirterek, kamuoyunu resmi duyuruları takip etmeleri konusunda uyardı.

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