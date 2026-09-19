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Sağlık
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Sağlık Bakanlığı uyardı: Aşırı şeker tüketimine dikkat!

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AA Giriş Tarihi:

Sağlık Bakanlığı uyardı: Aşırı şeker tüketimine dikkat!

Sağlık Bakanlığınca, aşırı şeker tüketiminin, sağlıksız beslenme alışkanlıklarına ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskinin artmasına neden olabildiği belirtildi. İşte bakanlığın dikkat çeken uyarıları…

#1
Foto - Sağlık Bakanlığı uyardı: Aşırı şeker tüketimine dikkat!

Sağlık Bakanlığı tarafından Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası dolayısıyla açıklama yapıldı.

#2
Foto - Sağlık Bakanlığı uyardı: Aşırı şeker tüketimine dikkat!

"Aşırı şeker tüketimi, sağlıksız beslenme alışkanlıklarına ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskinin artmasına neden olabilmektedir." ifadesi yer alan açıklamada, özellikle şekerle tatlandırılmış içeceklerin sık tüketilmesi, sıvı formda ek enerji alımına yol açarak fazla kilo riskinin artmasına da sebep olabildiği kaydedildi.

#3
Foto - Sağlık Bakanlığı uyardı: Aşırı şeker tüketimine dikkat!

Aile hekimleri tarafından fazla kilo ve diyabet riskine yönelik taramalar yapıldığı aktarılan açıklamada, Sağlık Bakanlığınca yürütülen Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı 2025-2028 kapsamında, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması, sağlıksız gıda tüketiminin azaltılması ve düzenli fiziksel aktivitenin teşvik edilmesine yönelik faaliyetlerin sürdürüldüğü bildirildi.

#4
Foto - Sağlık Bakanlığı uyardı: Aşırı şeker tüketimine dikkat!

Açıklamada, sağlıklı hayat merkezlerinde çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve diyabet konularında eğitim ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirildiği bildirildi.

#5
Foto - Sağlık Bakanlığı uyardı: Aşırı şeker tüketimine dikkat!

"SAĞLIKLI BESLENME KÜLTÜRÜ ÇOCUKLUK DÖNEMİNDEN İTİBAREN OLUŞTURULMALI" Sağlıklı beslenme kültürünün çocukluk döneminden itibaren oluşturulması gerektiği belirtilen açıklamada, "Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının çocukluk döneminden itibaren kazandırılması, bireylerin yaşam boyu sürdüreceği davranışlarının oluşumunda önemli etkiye sahiptir. Sağlık Bakanlığı ve paydaş kurumlarla birlikte yürütülen Okul Gıdası Logosu çalışmalarıyla, okul çağındaki çocukların sağlıklı gıda seçeneklerine yönlendirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.

#6
Foto - Sağlık Bakanlığı uyardı: Aşırı şeker tüketimine dikkat!

"SU VE ŞEKERSİZ İÇECEKLER TERCİH EDİLMELİ" Şekerli içecekler yerine su ve şekersiz içeceklerin tercih edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

#7
Foto - Sağlık Bakanlığı uyardı: Aşırı şeker tüketimine dikkat!

"Günlük beslenme düzeninde şekerle tatlandırılmış içecekler, tatlılar ve şeker içeriği yüksek ürünlerin tüketim sıklığı ve miktarının azaltılması, daha sağlıklı ve besleyici gıdaların tercih edilmesi sağlıklı yaşam anlayışı açısından önem taşımaktadır. Bu sebeple, şekerle tatlandırılmış içecekler yerine öncelikle su ve şekersiz içeceklerin tercih edilmesi, meyve suyu yerine meyvenin kendisinin tüketilmesi, tatlı ve şekerli ürünlerin küçük porsiyonlarda ve daha seyrek tüketilmesi, benzer ürünler arasında şeker miktarı daha düşük seçeneklerin tercih edilmesi, gıdaların etiketlerinin okunarak ürünlerin şeker içeriklerinin değerlendirilmesi önemlidir. Aşırı şeker tüketimi konusunda bireylerin yanı sıra ailelerin ve okulların da sürece dahil edilmesi, toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının desteklenmesi açısından önemlidir."

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