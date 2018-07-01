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Tatil geldi araç kiralama patladı

Araç kiralama şirketlerinde yoğunluk, tatil sezonuyla birlikte artmaya başladı. Özellikle aracı bulunmayanlar, günübirlik veya daha uzun süreli araç kiralama talebinde bulunurken, günlük 140 liradan başlayan fiyatlar uzun süreli kiralamalarda yarı yarıya düşüyor.

01 Temmuz 2018 Pazar 09:50
Tatil geldi araç kiralama patladı

‘Rant a Car’ firmaları tatile gideceklerin uğrak yeri oldu. Aracı olmayan veya kendi aracıyla seyahate çıkmak istemeyenler, günlük, aylık veya ihtiyaçları süresince araç kiralamayı tercih ediyor. Şirketler, araç kiralamak isteyenlerin tercihine yakıt türünden, şanzıman tipine, aracın donanımından ödeme şartlarına kadar pek çok alternatif sunuyor.

FİYATLAR YÜZDE 50 DÜŞÜYOR

Kiracının kira sözleşmesi sırasında 23 yaşını doldurmuş, yerli veya geçerli uluslararası en az 2 yılık ehliyete sahip olması şartı arayan şirketler, günlük, aylık veya yıllık kiralamalar için özel fiyatlar uyguluyor. Araç fiyatları, herhangi bir galeriden profesyonel Rant a Car’lara göre de değişiyor. Profesyonel şirketlerde normal donanımdaki binek bir aracın günlük kira ücreti 140 liradan başlarken, galerilerde günlük 60-80 liraya araç kiralamak mümkün. Sözkonusu araçlar aylık olarak kiralandığında ise fiyatlarda yüzde 40-50’ye yakın indirim imkanı sağlanıyor.

ARAÇ KİRALARKEN ARANAN ŞARTLAR

Kiracının kira sözleşmesi sırasında 23 yaşını doldurmuş, yerli veya geçerli uluslararası en az 2 yılık ehliyete sahip olması şartı aranıyor. Kiralama fiyatlarına yağlama, bakım, üçüncü şahıslara karşı (yasal poliçe sınırları içinde) muafiyetli rent a car sigortası dahil edilirken, yakıt kiralayana ait.

Profesyonel şirketler, şoförlü servis ve tercüman rehber hizmeti de sunuyor.

BAZI MARKALARDA KİRALAMA ÜCRETLERİ

Renault Clio 1.5 DCI 75 HP EU5 JOY veya benzeri, dizel, manuel araç bedeli günlük 140 TL.

Hyundai İ20 ve benzeri, benzinli, otomatik, günlük 140 tl.

Renault Megane 1.5 DCI 110 HP TOUCH EDC ya da benzeri dizel otomatik, günlük 180 TL.

Volkswagen Passat 1.4 TSI 125 HP TRENDLINE DSG BMT ya da benzeri, benzinli otomatik, günlük 199 TL.

Mercedes E-CLASS 1.6 E 180 7G-TRONIC EDITIONE ya da benzeri, benzinli otomatik günlük 365 TL.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 09:50
  1. rent a car
  2. Araç kiralama

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