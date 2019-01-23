Tatar şarkıcı sahnede kalp krizi geçirip öldü Tataristan ve Dimitrovgrad'da oldukça bilinen bir şarkıcı olan 53 yaşındaki Fania Khalilova, Rusya'da katıldığı bir programda sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Rusya'da bir programda sahne alan Tatar şarkıcı Fania Khalilova, şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Bir seyircinin kayda aldığı görüntülerde, Tataristan ve Dimitrovgrad'da oldukça bilinen bir şarkıcı olan 53 yaşındaki Fania Khalilova'nın sahnede şarkı söylediği sırada aniden düştüğü görülüyor. Şarkıcının aniden düşmesi üzerine sağlık ekipleri ilk yardım müdahalesinde bulunsa da Khalilova'nın hayatını kaybettiği belirtildi. Kalp krizi sonrası yaşamını yitirdiği düşünülen şarkıcının, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası anlaşılacağı belirtildi.

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