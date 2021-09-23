Tatar: Cumhurbaşkanı bizim gücümüz olmuştur

Tatar, Erdoğan’ın, çözüm için Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini ve Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu yeni çözüm vizyonunu desteklediğini açıklamasına da değindi.

1963’ten beri baskı

Erdoğan’ın Kıbrıs Türkünün görüşlerine ve yeni politikasına (iki devletli) güçlü destek veren bu konuşmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirten Tatar, Kıbrıs Türklerinin 1963’ten bu yana uluslararası alanda eşit muamele ve söz hakkından mahrum bırakıldığını ifade etti. Kıbrıs Türk halkının, başta BM olmak üzere uluslararası alanda hak ettiği eşit söz hakkına saygı duyulmasını beklediğini vurgulayan Tatar, şöyle devam etti:

Eşit söz hakkı

“Hak ve adalet bize de aynı platformda yani BM Genel Kurulu’nda ve BM’nin diğer organlarında eşit söz hakkı verilmesini gerektirir. Sayın Erdoğan uluslararası topluma bu konuda çağrı yapmakla bizim sesimiz ve gücümüz olmuştur. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yine bahsettiği Doğu Akdeniz’deki hakkaniyet ise, Türkiye’nin meşru hak ve çıkarlarına sözde ve özde saygı gösterilmesiyle mümkündür.”