Tatar aile Ramazanı gözaltında geçirdi

Yavuz Selim İstanbul



Ümmetin güvenli limanı olan Türkiye’ye sığınan Tatar Türklerinden Güzel Samatova ile eşi Marat Galyaudinov’un Ramazan ayının başından bu yana gözaltında olduğu öğrenildi.

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Rusya etkisindeki Tataristan’da siyasi baskılar nedeniyle Türkiye’ye sığınan Tatar Türkü Güzel Samatova ile eşi Marat Galyaudinov, Ramazan ayının başından bu yana gözaltında. Marat Galyaudinov’un Tataristan’ın talebiyle iade için 16 Nisan’da gözaltına alındığı belirtilirken, Güzel Samatova’nın 5 çocuğu ile birlikte Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’nde (GGM) tutulduğu öğrenildi. Avukat Mehmet Okatan, zulme son verilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Babanın nerede olduğu meçhul

Akit’e konuşan Av. Mehmet Okatan, “Tatar Türkü Güzel Samatova yaklaşık bir aydır 5 çocuğuyla birlikte gözaltında. Ramazan’ın 4’üncü günü eşi Marat Galyaudinov ile birlikte Güzel Samatova ve 5 çocuğu gözaltına alınıyor. Herhangi bir sorgu yapılmadan direkt Geri Gönderme Merkezi’ne (GGM) götürülüyor. Eşinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü söylenmişti. Bizzat gidip sormama rağmen ‘Böyle bir kayıt yok bizde’ denildi. Şu an Marat Galyaudinov’un neyle suçlandığını ve nerede olduğunu bilmiyoruz” dedi.

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Güzel Samatova’nın önce Fındıkzade’deki Şehit Ali Rıza Güzel Polis Yerleşkesi’ne alındığını daha sonra Kırklareli Pehlivanköy GGM’ye gönderildiğini belirten Okatan, “İdare ve sulh ceza mahkemesine dava açarak iade sürecini durdurduk. Ancak Güzel Samatova şu anda 5 çocuğuyla birlikte GGM’de tutuluyor. Güzel Samatova hem hürriyetinden yoksun, hem çocuklarıyla birlikte mağdur, hem de eşinin nerede ve ne durumda olduğunu bilmiyor” diye konuştu.

GGM’de tutulan Samatova ve çocuklarının yaşadığı zorluğa dikkat çeken Okatan, şunları söyledi: “Daha önce GGM’de bulunan ve salıverilen Doğu Türkistanlı Zeynep Salih, Samatova’nın çocuklarının kıyafetlerini tam olarak alamadan evden çıkarıldığını bu nedenle üşüdüklerini söylemişti. Biz de kıyafet götürdük çocuklara. Çocuklarının yaşı 1, 3, 5 , 7 ve 11’dir. Anne ve 5 çocuk Ramazan ayını GGM’de geçirmiştir. Bayramı da GGM’de geçirmesinler.”