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Ekonomi Tat Gıda'nın yeni Genel Müdürü Oğuz Aldemir oldu
Ekonomi

Tat Gıda'nın yeni Genel Müdürü Oğuz Aldemir oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-08 10:03:37 -
Tat Gıda'nın yeni Genel Müdürü Oğuz Aldemir oldu

İSTANBUL (AA) - Tat Gıda Sanayi AŞ'nin Genel Müdürü pozisyonuna atanan Oğuz Aldemir, 1 Eylül'de görevine başladı.

Tat Gıda açıklamasına göre, firma, hızlı tüketim ve perakende sektörlerinin deneyimli ismi Oğuz Aldemir'i bünyesine kattı.

Gıda sektöründe 50 yıldan uzun süredir faaliyet gösteren Tat Gıda, markaları Tat ve Sek ile her gün girdiği yüz binlerce mutfağa sağlıklı, lezzetli ve güvenilir ürünler sunmak için çalışıyor. Üst düzey organizasyon yapısını güçlendirmek üzere yeni atılımlarda bulunan Tat Gıda, 1 Eylül itibariyle Genel Müdürlük pozisyonuna Oğuz Aldemir'i atadı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde İşletme eğitiminin ardından P&G, Coca-Cola, Mey İçki'de çeşitli pozisyonlarda görev alan Oğuz Aldemir, son olarak Yıldız Holding'de Grup Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyelikleri sorumluluğu taşıyordu.

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