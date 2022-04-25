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Aktüel 'Tasmasız gezdiriliyordu' iddiası! Pitbull, başka köpeğe saldırdı
Aktüel

'Tasmasız gezdiriliyordu' iddiası! Pitbull, başka köpeğe saldırdı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir köpeğe saldıran pitbull, barınağa götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 00:42:00 -
'Tasmasız gezdiriliyordu' iddiası! Pitbull, başka köpeğe saldırdı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir köpeğe saldıran pitbull, barınağa götürüldü.

Kazım Dirik Mahallesi'nde sahibi henüz öğrenilemeyen, ağızlıksız ve tasmasız gezdirildiği iddia edilen pitbull cinsi köpek, parka gelen başka bir vatandaşın Sibirya kurdu cinsi köpeğine saldırdı.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle pitbull cinsi köpek, basketbol sahasının içerisine kapatıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Aliağa Belediyesi ekipleri, köpeği barınağa götürdü.

Polis ekipleri köpeğin sahibini bulmak çalışma başlattı.

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