Taşköprü Belediyesinin başlattığı kampanyada 250 kg pil toplandı

Taşköprü Belediyesi tarafından her yıl ilçede bulunan tüm okullarda düzenlenen ‘Atık Pil Toplama Kampanyası’nın bu yılki birincisi Fatih İlkokulu oldu.

Taşköprü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün her yıl düzenlediği Atık Pil Toplama Kampanyası’nda ilk üç dereceye giren okullara ödülleri Belediye Başkanı Abdullah Çatal tarafından verildi.

1 Eylül 2018 tarihinde başlayıp 30 Nisan 2019 tarihinde sona eren kampanyada yaklaşık 250 kg atık pil toplandı. Kampanyada 1. Fatih İlkokulu, 2. Atatürk İlkokulu, 3. Fahrettin Paşa Anadolu Lisesi oldu. Öğrencilere ödüllerini Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Meftun Alay verdi.

Belediye Başkanı Çatal, “Öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederim. Daha yaşanılabilir bir çevre için, çevre bilincimizin artarak devam etmesini temenni ederim” dedi.