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Taşınma süreci hızlandı

İstanbul Yeni Havalimanı’nda ORAT (Operasyona Hazırlık ve Havalimanı Transferi) süreci hızlandı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:11
Taşınma süreci hızlandı

İki yıl önce başlayan süreç kapsamında haziranda tamamlanan sınıf eğitimlerinden sonra şimdi de havayolu, yer hizmetleri ve diğer ilgili şirketlerin çalışanlarına, saha eğitimleri verilmeye başlandı. 28 bin 200 kişiye eğitim verilecek program, 28 Eylül’de tamamlanacak.

“53 BİN EĞİTİM VERMİŞ OLACAĞIZ”

İGA Havalimanı İşletmesi Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, 30 Ekim’de tüm havacılık sektörünün yıllık 70 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanının 45 kilometre kat ederek İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınmasını izlemeye hazırlandığını bildirdi. Bu taşınmanın tüm dünyada bir ilk olacağını aktaran Büyükkaytan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Nasıl şu an biz dünyadaki en iyi taşımayı gerçekleştirmiş havalimanlarından danışmanlık alıp sürece hazırlanıyorsak, bu süreç sonrasında İstanbul Yeni Havalimanı çalışanları da dünyaya taşınma konusunda danışmanlık verecek. Bu büyük taşımaya hazırlanmak için halihazırda Atatürk Havalimanı’nda çalışanlar ve İstanbul Yeni Havalimanı’nda ilk defa çalışacak personel için yoğun bir eğitim süreci programladık. 28 Eylül’de ikinci kısım eğitimleri tamamlayınca, sadece havalimanı taşıması için yaklaşık 53 bin adet eğitim vermiş olacağız.”

30 EKİM’DE SAAT 03.00’TE BAŞLAYACAK

25 Ekim öncesinde yeni havalimanına, deneme uçuşları hariç, herhangi bir uçuş gerçekleştirilmeyecek. 25-30 Ekim’de ise Atatürk Havalimanı’ndan malzeme taşınması amacıyla yeni havalimanına sınırlı sayıda uçuş düzenlenebilecek. Taşınma süreci 30 Ekim gece 03.00’da başlayacak ve 31 Ekim gece yarısında bitecek. Malzemelerin taşınması için ağırlıklı olarak karayolu kullanılacak. Bu 45 saatlik süreçte iki havalimanında da sınırlı uçuş olacak. 31 Ekim gece yarısından itibaren Atatürk Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına kapatılacak.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:11
  1. İstanbul
  2. istanbul yeni havaalanı
  3. taşıma

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