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Gündem Taş'ın algı operasyonu elinde patladı
Gündem

Taş'ın algı operasyonu elinde patladı

Türkiye'de 8 gün önce Manavgat'ta başlayan yangınlar sosyal medyada da geniş yer buldu. Yürekleri yakan yangınlarla mücadele tüm hızıyla devam ederken Atilla Taş gibi isimler algı operasyonu yapmaya kalktı. 2017 yılında Kaliforniya'da meydana gelen bir yangının görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 02:37:00 -

Türkiye'deki yangınların ardından dış kaynakların başlattığı 'Help Turkey' oyununun ardından yeni bir hamle geldi. 2017'de ABD'deki yangında çekilen görüntüler Türkiye'ymiş gibi sosyal medyada servis edildi.

Katmerli yalan

Havadan, karadan ve denizden bütün imkanlar seferber edildiği hükümetin birlik mesajı verdiği günlerde sosyal medyaya 2017'deki ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çekilmiş yürekleri parçalayan bir video ile yeni yalan servis edildi.

Orijinal videoda ne var

Videodaki konuşma İngilizce olduğu halde Miray Aras üzerinden başlatılan videoyu Atilla Taş ve Gülben Ergen Twitter'dan paylaşarak yalanın yayılmasına hizmet ettiler.

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