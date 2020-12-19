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Yaşam "Taşıma su ile değirmen dönmez" atasözünün anlamı nedir?
Yaşam

"Taşıma su ile değirmen dönmez" atasözünün anlamı nedir?

Taşıma Su İle Değirmen Dönmez Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması...

Yeniakit Publisher
2020-12-19 23:42:00 -
"Taşıma su ile değirmen dönmez" atasözünün anlamı nedir?

Atasözleri, atalarımızın uzun denemelere dayanan yargılarını, tecrübelerini, bilgece düşünce ya da öğüt olarak ifade eden ve kalıplaşmış biçimleri bulunan kamuca benimsenmiş özlü sözlerdir. "Taşıma su ile değirmen dönmez" atasözünün anlamı nedir?

"Taşıma su ile değirmen dönmez" atasözünün anlamı nedir?

Bir işi yapacak kimsede yeteri kadar güç ve donanım bulunmadıkça, onun bunun yardımıyla sürekli ve verimli bir iş yürütülemez. İş yapacak kişide yeteri kadar güç bulunmadıkça başkalarının küçük katkılarıyla sürekli ve büyük bir iş yürütülemez. Bir iş doğal ve sürekli kaynaklara dayandırılmalıdır.

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