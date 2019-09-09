TAŞGAD’tan şehit ve gazi çocuklarına yardım desteği

Bitlis’in Tatvan ilçesinde faaliyet gösteren Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği (TAŞGAD) tarafından yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ilçedeki şehit ve gazi çocuklarına mont, okul çantası ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Ahde Vefa” isimli proje kapsamında gerçekleştirilen yardım kapsamında 60 öğrenciye mont, 90 öğrenciye ise okul çantası ve kırtasiye yardımı yapıldı. İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’da programa katılarak, şehit ve gazi çocuklarıyla tek tek yakından ilgiledi. Proje ve yardım organizasyonu ile ilgili TAŞGAD Başkanı Yaşar Akkaya’dan bilgi alana Kaymakam Özkan, gerçekleştirilen yardım organizasyonun da emeği geçen dernek üyelerine teşekkürlerini iletti.“Ahde Vefa” isimli proje kapsamında gerçekleştirilen yardım organizasyonu kapsamında şehit ve gazi çocuğu 60 öğrenciye mont, 90 öğrenciye ise okul çantası ve kırtasiye yardımında bulunduklarını ifade eden TAŞGAD Başkanı Yaşar Akkaya ise, davete icabet eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan’a gerek destek ve katkılarından ve gerekse şehit ve gazi yakınlarına karşı olan ilgi ve alakalarından ötürü teşekkürlerini iletti.