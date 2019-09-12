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TASEV Yönetim Kurulu Üyeleri Bartın’ı ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2019 Yılı için belirlemiş olduğu“Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi” teması kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Bartın Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile düzenlenen etkinlik kapsamında TASEV (Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Ve Eğitim Vakfı ) Yönetim Kurulu Üyeleri Bartın’a davet edildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:40
TASEV Yönetim Kurulu Üyeleri Bartın’ı ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2019 Yılı için belirlemiş olduğu“Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi” teması kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Bartın Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile düzenlenen etkinlik kapsamında TASEV (Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Ve Eğitim Vakfı ) Yönetim Kurulu Üyeleri Bartın’a davet edildi.


TASEV Yönetim Kurulu Başkanı Tan Erdoğdu Muhasip, Üyeler Ozan Limoncular Ahmet Kayalı, Ahmet Aydan, Hüseyin Ata ve Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Genel Sekreteri Süleyman Sırrı Köklü’den oluşan heyet Bartın’da Sayacılık ve Ayakkabıcılık Sektörü ile ilgili incelemelerde bulunmak, ortak faaliyetler, projeler ve tedarik zinciri oluşturma hususlarında ağ ilişkileri kurmaya yönelik görüşmelerde bulunmak amacıyla Bartın’ı ziyaret etti.


Bartın TSO Yönetim Kurulu Başkanı Halil Balık, Meclis Başkanı Adem Akpürçek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Sami Karakaş, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi İlker Yıldırım, Oda Genel Sekreteri Ahmet İncekara, BAKKA Bartın YDO Birim Başkanı Osman Bahadır Kalecik, Bartın OSB Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu ve Bartın Ayakkabıcılar Derneği Başkanı Necati Sandıkçı’nın eşlik ettiği heyet, ilk olarak Bartın Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Mali Destek Programı kapsamında yapılan Saya Eğitim Merkezini ziyaret etti. Merkezin işleyişini yerinde inceleyen heyet ile merkezin daha da geliştirilmesi ve burada yapılan sayaların hayır ayakkabısına (TASEV in sosyal sorumluluk kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı ayakkabılar) dönüştürülmesi yönünde adımlar atılmasına karar verildi. Bartın TSO ve TASEV arasında iyi niyet protokolünün imzalanması kararı alındı.


Heyet,Bartın TSO, Bartın OSB ve Bartın’da sektörde faaliyet gösteren belli başlı firmaların ziyaretleri ile programlarına devam etti. Yapılan görüşmelerde Bartın TSO, BAKKA, Bartın Ayakkabıcılar Derneği ve TASEV ile ortaklaşa faaliyetlerin yapılabileceği, başta Avrupa Birliği çerçeve programları olmak üzere ortak projeler üretilebileceği ve hatta ihtiyaç duyulması durumunda TASEV’in Bartın şubesinin açılmasının değerlendirilebileceği hususları tartışılmış ve Bartın TSO, BAKKA ve Bartın Ayakkabıcılar Derneği’nin TASEV’in İstanbul’daki Genel Merkezini ziyaretle başlayan ilişkilerin devam ederek önemli ve iyi bir noktaya taşınmasına karar verildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:40
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