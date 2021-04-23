Taşerona kadro var mı? Taşeron işçiler kadroya alınacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atanan Vedat Bilgin, göreve başladı. Vedat Bilgin’in bakan olarak atanması sonrası taşeron işçiler de kadro olacak mı? sorusunu sormaya başladı.

Kam toplu iş sözleşmesi ne zaman?

Kamudaki işçiler için iki yılda bir toplu iş sözleşmesi yapılıyor. İki yıllık dönemi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri önümüzdeki haftalarda başlayacak. Yaklaşık 650 bin işçiyi ilgilendiren kamudaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ortak tavır belirlemek için TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ bir süredir çalışma yürütüyor. 696 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile kadroya geçirilen taşeron işçilerle birlikte 650 bin işçi için sözleşme imzalanacak.

Taşerona kadro var mı?

Taşeron işçilerin daha önce enflasyonun yüzde 30-70 fazlası şeklindeki sözleşmelerine rağmen ücretlerinin son iki yıl 6’şar aylık dönemlerde sadece yüzde 4 oranında artması nedeniyle büyük bir ücret kaybı bulunuyor. Taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin 696 Sayılı KHK uyarınca, asgari emeklilik koşullarını yerine getiren işçiler zorunlu olarak emekliliğe sevk ediliyor. Kadro dışı bırakılan KİT’ler ve bazı kuruluşlardaki taşeron işçilerin kadro talepleri devam ediyor. Taşeron işçilerin bu sorunları dolayısıyla kamu toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bu yıl her zamankinden daha zorlu geçecek. Taşeron işçilerin kadroya alınması gerektiğini söyleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sadece PTT, Karayolları, Demiryolları'nda çalışan 50 bin taşeron olduğunu söyledi.

“Taşeron işçilerin mağduriyetleri bir an önce sona erdirilmeli”

Niğde Milletvekili Gürer, "696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle taşeron işçilerin bir bölümüne sözde kadro verildi. Kamuda taşeron işçi uygulaması sona ermedi. Karayolları, Demiryolları, PTT çalışanı 50 bine yakın taşeron işçi kadro beklemektedir. Sağlık Bakanlığındaki tüm taşeron işçiler de bir an önce ve ayrımsız kadroya alınmalıdır. Taşeron işçiye yaptığı asıl işin kadrosu haktır. 400 binin üzerinde taşeron işçi kadro beklemektedir. Taşeron işçilerin mağduriyetleri bir an önce sona erdirilmelidir" dedi.