Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kadroya geçen taşeron işçiler için hükümetten zam talebinde bulundu. Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçen 4/D statüsünde çalışan belediye ve belediye taşeron işçilerine yapılacak asgari ücret zammı, ilave tediye ile ikramiye ödemelerinin ne kadar yapılacağı sorgulanmakta. Kamuda çalışan işçilere Ekim 2020, belediyede çalışan işçilere Haziran 2020’ye kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılması yapılacak. yerel mahkemenin kadroya geçen taşeron işçiler lehine verdiği karar ile asgari ücretin fazlası şeklinde çalışan işçilerin ücreti yeni asgari ücret düzeyine yükseltilecek. Peki Taşeron ve belediye işçilerine ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar.

Hak-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Arslan, kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan taşeron işçiler ile başta KİT'ler olmak üzere kapsam dışındaki iş yerlerinde çalışan işçilerin ücret artışıyla ilgili Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi. Arslan, mektubunda, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamuda taşeron şirketler üzerinden çalışan işçilerin kadroya geçiş işlemlerinin 2 Nisan 2018 itibarıyla tamamlandığını ifade etti.

Kadroya geçen taşeron işçilerin ücretleri ve sosyal hakları neler?

Arslan kadroya alınan taşeron işçilerin talebini dile getirdiği mektupta şunları kaydetti: "Kadroya geçen çalışanların ücretleri ve sosyal hakları, 696 sayılı KHK gereğince geçiş tarihinden önce Yüksek Hakem Kurulunca bağıtlanan ve yürürlük süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, altışar aylık dönemler halinde yüzde 4 olarak belirlenmiştir. Bu ücret zamları ve sosyal haklar, Yüksek Hakem Kurulu tarafından 2016'daki enflasyon verilerine göre belirlenmiş olup, 2018 yılı enflasyonunun yüzde 20,30 olması nedeniyle tekrar gözden geçirilmesinin gerektiğine inanıyoruz."

“Taşeron işçiler enflasyon karşısında korunmalı”

Çalışanların satın alma gücünün büyük ölçüde zayıfladığını aktaran Arslan, "Hükümetimizin, el emeğinden başka sermayesi olmayan emekçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmeyeceği kararlılığına dayanarak, taşeron şirketlerde çalışırken sürekli işçi kadrosuna geçen çalışanlar ile halen KİT'lerde çalışıp da kadro alamayan çalışanların enflasyon karşısında korunmasını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu. İlave ücret artışı konusunda çalışanların çok büyük talep ve beklentilerinin bulunduğunu belirten Arlan, “Bu nedenle, artan enflasyon karşısında eriyen ücretlerimizde ve sosyal haklarımızda en az enflasyon oranında artış yapılmasını yüksek müsaadelerinize arz ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kadroya geçen taşeron ve belediye işçilerine ne kadar zam yapılacak?

Kamuda kadrolu olarak görev yapan taşeron işçilerin 4 taksit şeklinde ödenmesi planlanan ilave tediye ödemeleri aralık ayında hesaplara yatırılacak. İşçilerin maaş durumuna göre farklı tutarlarda ödenecek olan bu ödemelerde en az askeri ücret ile çalışan işçilere 792 TL ödenecek. Aralık’ta yapılacak olan bu ödeme ile ilave tediyelerin son taksiti de ödenmiş olacak.

Taşeron işçilere asgari ücret zammı son dakika