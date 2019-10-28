Taşeron işçilerin maaş zammı son dakika taşerona kadro var mı?

Son dakika taşeron kadro haberleri yakından takip edilmekte. Taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek? Taşerona kadro var mı? Taşeron işçilere ne kadar zam yapılacak? Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de taşeron işçi ve mevsimlik gecici işçilerin kadroya alınmasına ilişkin karar yayımlandı. Karara göre KİT’ler ihtiyaca göre 2020’de taşeron işçileri kadroya alabilecek. İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk de Meclis’de taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk Türkiye Büyük Millet Meclisinde taşerondan kadroya geçenler ve halen taşeron olarak çalışan işçilerin durumlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İYİ Partili İsmail Koncuk konuşmasında kadroya alınan taşeron işçilerin maaş zammını eleştirirken tamamına da kadro verilmediğini öne sürdü. Koncu konuşmasında söz verilen kadro sayısının gerçekleşmediğini verilen kadronun 1 milyon değil 20 bin civarında olduğunu ifade etti. İşte Yİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un taşeronla ilgili o açıklaması: "O kadroya geçirdiğinizi söylediğiniz taşeronlara 2020 yılı sonuna kadar sadece 4+4 zam yaptınız, sabit zam yani enflasyon yüzde 50’de olsa, taşerondan kadroya geçenin zammı yüzde 4 olacak. Yani enflasyon yüzde 50, taşerona yapılan zam yüzde 4. Bu hesap nasıl bir hesaptır, bunun millete izah edilmesi lazım” Yapılan meclis konuşmasında Koncuk “KİT’lerde Hala problemler yaşanıyor, KİT’lerde problem var. Hastanelerde çalışan bir sürü taşeron vardı, sadece bir kısmını kadroya aldınız, yüzde 70 kotası koydunuz, yüzde 30’u bugün işsiz kaldı.”

Taşeron işçilere ne kadar zam yapılacak?

Bu noktada yerel mahkemenin verdiği karar ile asgari ücretin fazlası şeklinde çalışan işçilerin ücreti yeni asgari ücret düzeyine yükseltilecek. Hizmet alım ihaleleri ve bireysel iş sözleşmesinde belirlenen yüzde fazlası örneğin, işçi 10 fazlası ile çalışıyor ise 1 Ocak 2020 tarihinde uygulanacak günlük 85,28 brüt asgari ücretin %10 fazlası olan günlük 93,80 TL üzerinde %4 oranında zam yapılarak günlük 97,55 TL brüt olarak ücret olarak belirlenecek.

Maltepe’de taşeron işçiler iş bıraktı

İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nde taşeron çalışan işçiler iş bıraktı. Gerekçe, toplu iş sözleşmesinin hükümlerinin yerine getirilmemesi ve haksız işten çıkarmalar. Maltepe Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise akdi feshedilen 3 kişinin personele baskı uyguladığı savunuldu. DİSK Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 2 nolu şube başkanı Yenigül Özen Dolgun, eyleme destek veren iş yeri temsilcisi arkadaşlarının iş akdinin feshedildiğini söyledi.

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