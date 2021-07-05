Tasarruf tedbirleri olumlu yankı buldu

Buğra Kardan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamu kurumlarının harcamalarının sınırlanmasını öngören genelgesi takdir topluyor. Genelgenin yayınlanmasının ardından iktisatçılar tarafından “Çok önemli ve anlamlı bir adım atılmıştır” yorumunda bulunuluyor. İlaveten “Kamu kurumlarının yeni taşınmaz ya da taşıt satın almalarının durdurulması çok yerinde bir karardır. Bu karar bütçeyi dengeleyecek, ekonomiyi kuvvetlendirecektir” deniliyor.

Eylem de önemli

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Aziz Akgül de Yeni Akit’e yaptığı açıklama onlarca ‘tasarruf tedbiri’ genelgesinin yayınlandığını hatırlattı. Söylem kadar eylemin de önemli olduğunu belirten Akgül, “Kararlar uygulamaya geçirilmeli. Fikirler, kararlar pratiğe dökülmeli” ifadelerini kullandı.

Tavan, tabana örnek olmalı

Tasarrufun tavandan tabana yayılması gerektiğine dikkat çeken Akgül, “Bir evden, aileden örnek vermemizde fayda var. Malum, çocuk annesini ve babasını rol model alır. Annesine ve babasına bakarak tasarrufa yönelir ya da yönelmez. ‘Annem bir ekmek alıyor, ben niye iki tane alıyorum’ yahut ‘Babam suyu idareli kullanıyor, ben niye kullanmıyorum’ diye kendi kendine sorar” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan tasarruf tedbirleri genelgesinde pek çok önlem yer alıyor. Bu önlemlerden öne çıkanlar şöyle:

Kiralama yapılmayacak

Eğitim ile dinlenme tesisleri için arsa ve arazi satın alınmayacak. Yeni kiralama yapılmayacak, yeni inşaata başlanmayacak.

Acil ve zorunlu haller dışında yeni taşıt edinilmeyecek. Yasanın izin verdiği haller hariç hiçbir makama taşıt tahsis edilmeyecek. Kamu kurumları, taşıt sayılarını 2023 sonuna kadar minimum yüzde 20 oranında azaltacak.

Ekonomik taşıtlar tercih edilecek.

Cep telefonu görüşme ücreti limitleri 1.800 gösterge rakamının memur aylık katsayısı çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek.

Uluslararası toplantılar ile milli bayramlara yönelik faaliyetler hariç gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek.

Tanıtım giderleri azaltılacak

Temsil ve ağırlama ödenekleri zorunlu haller dışında kullanılmayacak.

Dokümanlar ihtiyaç sayısı kadar bastırılacak.

Günlük gazete alımı yapılmayacak.

Mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar gereği yapılan tanıtım giderleri hariç basın ve yayın organlarına ilanreklam verilmeyecek.

Kamu alımlarında enerji kullanımı düşük ürünler tercih edilecek.