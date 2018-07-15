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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Cumhurbaşkanlığı ilgili kurumu oldu

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle bazı kurum ve kuruluşların ilgili oldukları bakanlıklar belirlendi.

15 Temmuz 2018 Pazar 11:53
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Cumhurbaşkanlığı ilgili kurumu oldu

"Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili  2018/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Cumhurbaşkanlığı;  Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Adalet  Bakanlığı; Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Nükleer  Düzenleme Kurumu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Bankacılık Düzenleme ve  Denetleme Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sermaye  Piyasası Kurulu Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye  Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi,  Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.  Genel Müdürlüğü, Merkezi Finans ve İhale Birimi Hazine ve Maliye Bakanlığı;  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı;  Türkiye İhracat KrediBankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Bakanlığı ile  ilgilendirildi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 11:53
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