Tasarruf için bu hataları asla yapmayın! Kombiyi kısmaya hazır mısınız?

Ev ve ofislerde hem ısınmak hem de sıcak su ihtiyacını gidermek için en çok tercih edilen ürünlerin başında kombiler, doğru yöntemlerle kullanıldığında bütçe dostu olabiliyor. Alarko Carrier Isıtma Ürün Yöneticisi Başak Dere, tasarruflu kombi kullanımının püf noktalarını anlattı.

Aç-kapa yapılmalı mı?

Kış mevsiminde kullanım sıklığı artan kombilerde hem yakıt tasarrufu sağlamak hem de yüksek faturaların önüne geçebilmek için tavsiyelerde bulunuldu. Dere, kombileri sürekli açıp kapatmamak gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Kış aylarında kombiyi ekonomik kullanmak isteyenler için birinci yöntem cihazı sürekli açıp kapatmamaktır. Pek çok kombi kullanıcısının en sık yaptığı hata, evden çıkarken kombiyi kapatmak, gelince de açmaktır. Oysa tasarruflu bir kullanım için kombiyi açık ve düşük bir ayarda bırakmak en verimli yöntemdir. Elbette ki uzun süre evde olmayacağınız zaman kombiyi kapatabilirsiniz"

Bu uyarıları baz alın!

Uyarılarda şunlara yer verildi: "Yakıt tasarrufu için ayrıca mutlaka binalara ve dairelere izolasyon yaptırılması gerekir. Eğer dış cephe yalıtım imkânı yoksa, radyatörlerin arkasına ısı yalıtım levhaları koymak önemli derecede tasarruf sağlayabilir. Oda termostatı kullanarak, her 1 derece farkta %6 tasarruf sağlanabilir. Panel radyatörlerin reglaj ayarı kontrol edilebilir. Ayrıca gece yatarken perdelerin kapatılması da ısı kaybını azaltacağından kombiden alınan ısı kazancının, mahalde daha verimli kullanımını sağlayacaktır. Kombi kullanımı ile ilgili bilinmesi gereken noktalardan biri de sıcak havalarda ayarının düşürülmesi gerektiğidir. Sıcak havalarda kombinin ayarını düşürerek tasarruf sağlanabilir."