Tasarruf finansman yönetmeliği yürürlükte

Yönetmelikle faizsiz konut ve taşıt satışını teminat altına alınacak. Düzenlemeyle tasarruf finansman şirketi kurmak isteyenlerce BDDK’ya başvurulması ve ana sözleşme taslağında konut finansmanı faaliyetinin iştigal konusu olarak belirtilmesi zorunlu hale getirildi. Başvuru dilekçesinde yer alması gerekenler 18 madde halinde sıralandı. Yeni yönetmelikle tasarruf finansman şirketlerinin şube açmaları izne tabi tutulacak. Her bir şube için 1 milyon TL ödenmiş sermayeye sahip olunması gerekecek. Şirketler, her ne ad altında olursa olsun şube dışında teşkilatlanmaya gidemeyecek ve acentelik veremeyecek. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan şubeler için ödenmiş sermaye tutarına ilişkin koşul aranmayacak. Tasarruf finansman şirketlerinin birleşme, bölünme ve devir işlemlerinin tamamı için BDDK’dan izin alınması zorunlu olacak.