Tasarruf finansman şirketlerine neşter

Faizsiz finans sitemi ile vatandaşların ev ve araba sahibi olmaları güvence altına alındı. Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununda yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılacağının hüküm altına alınması üzerine Kurul vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması için denetimler gerçekleştirdi. BDDK’nın yaptığı denetimler sonucu intibak taleplerinin reddi ve tasfiyelerine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinin listesi, Resmi Gazete’nin dünkü mükerrer sayısında yayımlandı. BDDK, intibak başvurusunda bulunan tasarruf finansman şirketlerinden 6’sının intibak sürecinin devam ettirilmesine, 8’inin ise iradi tasfiyeye yönlendirilmesine karar verildiğini duyurdu. BDDK’den yapılan açıklamada, vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin intibak talepleri ise reddedildiği belirtildi. Açıklamada, “Kurumumuza intibak başvurusunda bulunan diğer şirketlerden 6’sının intibak sürecinin devam ettirilmesine, 8’inin ise iradi tasfiyeye yönlendirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu kararlar titizlikle yapılan intibak incelemesi kapsamında kurumumuzca ulaşılan tespitler ışığında alınmış olup devam eden süreçte tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli tüm işlemler ilgisine göre tasfiye komisyonu ve kurumumuzca ivedilikle alınacaktır” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, intibak incelemesi süren şirketler bakımından BDDK değerlendirmelerinin devam ettiği, bu şirketlerin faaliyetleri noktasında bir kısıtlama bulunmadığı vurgulandı.

İntibak talepleri reddedilen ve tasfiyelerine karar verilen şirketler: