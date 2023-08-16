‘Tasarruf Finansman Araştırma ve Uygulama Merkezi’ kuruluyor...

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) çatısı altındaki Tasarruf Finansman Sektörü ile İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğü arasında, Tasarruf Finansman Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kurulmasına yönelik protokol imzalandı. Üniversite bünyesinde FKB’nin desteği ile kurulacak Tasarruf Finansman Araştırma ve Uygulama Merkezi; tasarruf bilincinin oluşması, ürün çeşitliliğinin artması, bilimsel araştırmaların yapılması, finansal okuryazarlığın yükselmesi için çalışmalar yürütecek.

FKB Başkanı Ali Emre Ballı, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ile Tasarruf Finansman şirketlerinin ve Birlik yöneticilerinin katılımı ile düzenlenen imza töreninde konuşan FKB Başkan Vekili ve Tasarruf Finansman Sektörü Başkanı Eyüp Akbal; “30 yılı aşkın süredir yüz binlerce kişinin ev, araba ve çatılı iş yeri sahibi olmasına aracılık eden Tasarruf Finansman sektörü temsilcileri olarak; İbn Haldun Üniversitesi ile yaptığımız iş birliği ile dayanışma ekonomisinin felsefesinin oluşturulması, bilimsel ve akademik çalışmaların yaygınlaştırılması konusunda önemli bir boşluğu doldurmuş olacağız” dedi.

Tasarruf Finansman Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin, dayanışmanın en iyi örneklerinden biri olan tasarruf finansman modelini hem ülkemizde hem de yurt dışında akademik çalışmaların desteği ile anlatacağını belirten Akbal; “Merkezimizin yapacağı Ar-Ge çalışmaları ile sektörün ürün çeşitliliğine katkı sunacağız. Yine finansal okuryazarlık alanında önemli bir boşluğu dolduracağız Tasarruf finansman kavramlarının ve diğer finansal araçların hane halkına ve yatırımcılara doğru bir şekilde anlatılması toplumsal tasarruf bilincinin geliştirilmesine ve tasarruf oranlarının artmasına katkı sağlayacak. Sektörün nitelikli personel ihtiyacının karşılanması açısından da proje son derece önemli. İbn Haldun Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle akademik literatürde de yer alarak örnek bir model olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Deprem bölgelerimizin dönüşümünde rol almaya talibiz”

Yastık altı birikimlerin ülke ekonomisine kazandırılmasının çok önemli olduğunun altını çizen Akbal; “Hükümetimizin tasarrufların ekonomiye kazandırılması ve konut edindirme seferberliğinde, sektör olarak yer almak istiyoruz. Deprem bölgelerimiz başta olmak üzere kentsel dönüşüm projelerine yönelik ürünler geliştirilmesi de hedeflerimiz arasında. Ayrıca devlet katkılı konut edindirme, ilk evim, ilk arabam gibi teşvikli modellerin kapsamına sektör şirketlerimizin de dâhil edilmesi, sektörümüzün gelişimini hızlandıracak; vatandaşımızın konut, araba sahipliğini artıracaktır” dedi.

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“Tasarruf Finansman sektörü son sekiz yılda %854 oranında büyüdü”

Tasarruf Finansman sektörünün istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü ve yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğunu da ifade eden Akbal, şunları kaydetti; “2015 yıl sonu itibarıyla 2 şirket, 66 şube ve 1,5 milyar TL aktif büyüklüğüne sahip olan sektör; 2021 yılında 12,3 milyar TL’ye, Aralık 2022’de 14,3 milyar TL’ye ve Haziran 2023 döneminde ise 15,6 milyar TL’ye ulaştı. Bu gelişme sektörün sekiz yılda %854 oranında büyüdüğüne işaret ediyor. Haziran 2023 döneminde toplam 433 adet şube ve 4.130 kişilik bir istihdam büyüklüğüne ulaşan sektörün müşteri sayısı da 337 bin kişi olarak gerçekleşti. Tasarruf ve finansman dönemine ait sözleşme tutar toplamı ise Haziran 2023 tarihi itibariyle 106 milyar TL’ye erişti.

Akbal, pandemi ve deprem felaketi ile ortaya çıkan ekonomik daralma nedeniyle genişletici ve büyüme endeksli bir politika ihtiyacı hasıl olduğunu da belirterek; “Bu süreci en iyi şekilde yöneten Hükümetimizin yeni dönem politikalarının, enflasyonla mücadele ve istikrarlı büyüme ekseninde devam etmesini önemsediğimizi belirtmek isterim. Diğer yandan seçimlerden sonra Türkiye ekonomisi rasyonel bir zemine dönerek, yurt dışı sermaye akımlarıyla önemli görüşmeler başlattı. Hükümetimizin toplumsal refahı artırmak için şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk ilkelerine referans vermesi de bizler için oldukça kıymetli. Makro finansal istikrarı önceliklendiren büyüme odaklı bir stratejisi ile Türkiye ekonomisini inşa etmenin; ülke risk priminin düşmesine ve önümüzdeki aylarda ülke notumuzun yükseltilmesine olanak sağlayacağı değerlendiriliyor” diye konuştu.

“Tasarruf Finansman Araştırma ve Uygulama Merkezi ekonomimizi geliştirecek”

İmza töreninde konuşan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ise “Finansal geleceğimizi güvence altına almanın önemini hepimiz biliyoruz. Bunu sağlamanın bir yolu da tasarruftan geçiyor. Ancak tasarruf derken sadece parayı biriktirmek değil uygun yatırımlarla da değerlendirmekten bahsediyoruz. Dünyanın ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçirdiği, bir dar boğaza girdiği şu günlerde tasarruf finansmanı bir kez daha önem arz etmekte. Kurulacak olan Tasarruf Finansman Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin hem FKB çatısı altındaki sektörlerimize hem de ülke ekonomimize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

Prof. Dr. Arkan, Merkezin çalışma alanları ile ilgili de şu bilgileri verdi; “Kurulacak Merkez, tasarruf finansmanına ilişkin hukuk ve ekonomi alanlarında bilimsel yayın, araştırma ve inceleme yapmak, ders, seminer, kongre, kurs ve sertifika programları düzenlemek, konferanslar organize etmek, dokümantasyon sağlamak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, mevzuat konusunda inceleme ve önerilerde bulunmak, model tip protokoller hazırlamak gibi konularda çalışacak.”