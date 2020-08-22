Tasarruf alışkanlığı yerini kumara bıraktı

Son üç yıldır dünya ekonomilerinde yaşanan daralma, finans sisteminde belirsizliğin artmasına neden oldu. Dünya genelinde açıklanan veriler, ekonomik kriz, jeopolitik risk ve salgın hastalıklar gibi nedenlerle ülkelerin resesyon riskinin arttığına işaret ediyor. Ekonomik ilişkilerde dijitalin öne çıkmasıyla birlikte insanların varlıkları üzerinden al-sat yaparak kazanç elde etme hevesi de zirve yaptığı bu dönemde ‘evde hayat’ mecburiyetinden dolayı farklı kazanç yolları arayanlar daha çok kazanma hırsıyla internet üzerinde kumar bağımlısı oldu.

Son zamanlarda üretmeden ve sadece al-sata dayalı ticaretin öne çıktığına dikkat çeken AA Finans yorumcusu İslam Memiş, piyasalardaki dalgalanmayı fırsat bilen bazı kesimlerin, borsa, döviz ve emtialar üzerinden al-sat yapmaya başlayarak hızlı kazanç elde etmek isteğinin kabardığını dile getirdi. Bu niyetle hareket edenlerin büyük bir kısmının varlıklarının sabit getirisinden ziyade oynayarak kazanacaklarını zannettikleri için zarara uğradıklarını söyleyen Memiş. “Para ve altın piyasasındaki öngörülebilirlikte derinliği olmayanlar kısa vadeli kâr beklentisiyle hareket ediyor. Örneğin döviz piyasasında gün içerisindeki sert dalgalanmalar ve piyasalardaki belirsizlikler derinliği olmayan yatırımcıları hızlı etkiliyor. Onlar adeta kumar oynuyor. Halbuki kumarda her zaman oynayan değil, oynatan kazanır kuralı geçerli. Mesela; rezerv para olarak bilinen dolar endeksinin 92 seviyesine kadar gerilemesi, güvenli liman olarak bilinen altının onsunun tüm zamanların rekoru olan 2 bin 75 dolara yükselmesi, pandemi kaynaklı kriz olmasına rağmen borsaların ralli yapması yeni finansal düzenin bir göstergesiydi. Varlıklarını sanal ortamda tutup, finansal piyasalardaki gelişmeleri kendilerine göre yorumlayarak kontrolsüz bir şekilde al-sat yapanlar adeta birer kumar bağımlısı oldu. Maalesef ülkemizde de bu dalga etkisini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Forex’e kanıp çabuk kaybediyorlar

Küçük paralarla birkaç günde servet kazanmayı vaad eden sistem olarak bilinen Forex’i saatli bombaya benzeten Memiş, “Forex internet üzerinden yapılan bir döviz alışverişidir. Dünyada günlük 1,5 ile 3 trilyon dolar arasında değişen Forex üzerinden aracılar her şartta kazanırken, işlem yapanlar yüzde 95 oranında kaybediyor. Bu düzen resmen kumarhane gibi sermayesini kullanamayan yatırımcıları yutuyor. Küresel Siyonist baronlar bu yolla günde trilyon dolarları ceplerine indiriyor. Bire bin, bire yüz bin ve hatta bire 4 yüz bine kadar işlem yetkisi veren aracı kurumlar, günün sonunda hep kazanırken, pek çok bilinçsiz yatırımcı tüm servetini bir gün veya bir haftada sıfırlayabiliyor. İşin içinde ise off-shore bankaları, kara paracılar ve terör finansmanını yapanlar da girebiliyor. Bu nedenle, tüm okurlarımıza, ‘100 bin doları yatırdığınızda bir hafta sonra 1 milyon dolarınız olacak’ vaatlerine kanmamalarını tavsiye ediyorum” dedi. Sanal ortamlarda kendisini para piyasaları uzmanı olarak tanıtanlara kanılmamasını da vurgulayan Memiş, yatırımcıların her türlü işlemi devletin yetkili kıldığı kurum ve kuruluşlar üzerinden yapmalarını salık verdi.

Sanal kumar iş ve yuva yıkıyor

Türkiye’de son zamanlara şans oyunları sayısında yaşanan artışa da değinen Memiş, “Devredilen milyonlar iştah kabartmaya, insanların bayii önlerinde kuyruklar oluşturmasına neden oluyor. Birçok kişinin zengin olma hayaliyle geleceğini kumar piyasasının ipoteği altına aldırmasına devlet engel olmalıdır. Ülkemiz kumarla değil üretim ve tasarrufla kalkınır. Kumar bağımlılarına yenilerini ekleyerek ocakların sönmesinin ve alın terinin sadece birilerinin cebine gitmesinin önüne geçilmelidir” dedi.