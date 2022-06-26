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Gündem Tasalanma yiğidim! Bu videoyu izleyip yüreği titremeyen var mı?
Gündem

Tasalanma yiğidim! Bu videoyu izleyip yüreği titremeyen var mı?

İsmailağa Cemaati gönüllüleri, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde özgürlüklerin önü açılmış Türkiye'yi anlatan duygusal bir klip paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 19:03:00 - 2022-06-26 19:14:33

 Yeniakit.com.tr 

93 yaşında ahirete irtihal eden Mahmud Efendi Hazretleri, yüzbinlerin katıldığı cenaze merasimi ile son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazında, çoğunluğu İsmailağa Cemaati'ne mensup katılımcılar, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) sünnetine uygun giyim-kuşamları ile muhteşem bir görüntü oluşturdu.

İsmailağa Cemaati gönüllüleri, sosyal medya hesaplarından eski Türkiye'yi hatırlatarak, duygusal bir video klip paylaştı.

Videoda özgürlüklerin önünü açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu, Nurullah Genç'e ait "Uyan Artık Yiğidim" şiiri yer aldı.

Uyan Artık Yiğidim

Istırâbdır yiğidim azığımız, hicrandır
Mirasımız mahkûmdur, mahzundur, perişandır
Gene de ye’se düşme yiğidim; imtihandır
Filizlenen her ölüm, mazlumlara nişandır

Ne gönüllerde sevinç, ruhlarda beyaz kaldı
Ufka bir bak, ilerle; inkılâba az kaldı.

Ülkemden hatırıma hep sefiller geliyor
Bin yüzlü Ebrehe’ler, kara filler geliyor
Şimdi devran değişti; ebâbiller geliyor
İbrahim bahçesinden taze güller geliyor

Âlemde, duyulacak kutlu bir âvaz kaldı
Ufka bir bak yiğidim; inkılâba az kaldı.

Çöküyor sırtımızda yükselen vahşi duvar
Heykeller kırılıyor; dökülüyor mumyalar
Toprağın sinesinde umut var, heyecan var
Okşadığın her kökten fışkırıyor bir bahar.

Buzlar çözüldü; kıştan kuru bir ayaz kaldı
Ufka bir bak yiğidim; inkılâba az kaldı.

Gözlerin âyet âyet büyüyen bir bebektir
Ellerin sokaklarda uçuşan kelebektir
Sana rehberlik eden ne cindir, ne melektir
O bir İnsan-ı Kâmil, mücella bir dilektir

O’ndan bize ebedi sürecek bir haz kaldı
Ufka bir bak yiğidim; inkılaba az kaldı.

Bulanık akan sular durulacak yeniden
Gökyüzüne direkler vurulacak yeniden
Saâdet menziline varılacak yeniden
Çağlar üstü bir nizam kurulacak yeniden

Cehaletin elinde lanetli bir saz kaldı
Ufka bir bak yiğidim; inkılâba az kaldı.

Bu kan kokan coğrafya, bu çığlıklar senindir
Bu gözü yaşlı târih, hıçkırıklar senindir
Yeryüzünde çiğnenen bütün haklar senindir
Prangalı hükümler, aydınlıklar senindir.

Yıllardır, uygarlıktan sana hep enkaz kaldı
Ufka bir bak yiğidim, inkılâba az kaldı.

Tasalanma yiğidim; zaman bizden yanadır
Külümüzden yükselen duman bizden yanadır
Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır
Dünya düşman olsa da, iman bizden yanadır

Kapıları açacak çoşkun bin niyaz kaldı
Ufka bir bak yiğidim, inkılâba az kaldı

Mahzenlerde beklemek ziyan artık, yiğidim
Fecr-i sâdık vaktidir; uyan artık yiğidim
Ateşlere girsen de, dayan artık yiğidim
Hakikate dönüyor rüyan artık, yiğidim

Zalimler için karar verildi; infaz kaldı
Ufka bir bak yiğidim, inkılâba az kaldı.

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