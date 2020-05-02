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Aktüel

Taş ocağında çalışan işçi yüksekten düşerek öldü

Manisa’da bir taş ocağında operatör olarak çalışan işçi bir anlık dengesini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 8 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 13:41:00 -
Taş ocağında çalışan işçi yüksekten düşerek öldü

Manisa’da bir taş ocağında operatör olarak çalışan işçi bir anlık dengesini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 8 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.


Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı Yukarıçobanisa Mahallesi’nde bulunan özel bir taş ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ocakta taş kırma makinesi operatörü olarak görev yapan Süleyman Yılmaz (48), çalıştığı sırada bir anda dengesini kaybederek, yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, talihsiz işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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