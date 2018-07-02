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Tas kebabı tarifi

Bugün ne pişirsem diye düşünüyorsanız bu tarif tam size göre. Tas kebabı nasıl yapılır?

02 Temmuz 2018 Pazartesi 22:39
Tas kebabı tarifi

MALZEMELER:

Yarım kilo kuşbaşı dana eti (tercihe göre kuzu eti de olur)

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet büyük boy kuru soğan

1 adet havuç

3 adet patates

4 diş sarımsak

2 tatlı kaşığı domates salçası

3 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

Karabiber

NASIL YAPILIR?

İlk olarak yıkadığınız kuşbaşı dana etlerinin suyunu süzdürün ve kâğıt havlu yardımıyla kurulayın. Ayçiçek yağını tencerede kızdırın, tereyağını ekledikten sonra etleri tencereye ekleyin. Orta derecede ateşte etleri suyunu çekinceye kadar pişirin. Bu arada kuru soğanı doğrayın. Patates ve havucu soyduktan sonra iri iri doğrayın. Yemeklik doğradığınız kuru soğan ve bütün haldeki sarımsakları ocaktaki etlere ilave ederek kavurun. Salçayı yemeğe ekleyin ve karıştırın. Ardından sıcak suyu tencereye ekleyin. Büyükçe doğranmış patates ve havucu ilave edin. Karabiber ve tuzu kebaba ilave edin. Kapağını kapattığınız tencerede, kısık ateşte 30 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 22:39
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