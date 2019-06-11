Taş büyüklüğünde dolu yağdı, silecekler hızına yetişemedi! Kırşehir'de etkili olan taş büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi 5 metreye düşerken, yağışın hızına otomobilleri silecekleri yetişemedi.

Kırşehir'de taş büyüklüğünde yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Kırşehir'de dün akşam saatlerinde etkisi altına alan sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı. Taş büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle, Ankara yolu üzerinde araçlarıyla seyreden vatandaşlar, araçlarını yol kenarına park etti. Dolu yağışı nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye düştüğü yolda, otomobillerin silecekleri de dolunun hızına yetişemedi. Yıldırım isabet eden ev yandı Öte yandan, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir evde yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler yangını kısa süre içerisinde söndürürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Meteoroloji uyardı: Hafta sonuna kadar devam edecek Ayrıca, Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kırşehir'i etkisi altına alan yağışın hafta sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

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