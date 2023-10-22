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Yerel Tartıştığı sürücünün kafasında sopa kırdı
Yerel

Tartıştığı sürücünün kafasında sopa kırdı

Yeniakit Publisher
2023-10-22 12:07:00 -
Tartıştığı sürücünün kafasında sopa kırdı

Beyoğlu’nda dün akşam çeşitli mahallelerde yaşanan kavgalar kameralara yansıdı. Trafikte tartıştığı sürücülerden biri, diğerinin kafasında plastik sopa kırdı.

Beyoğlu’nun çeşitli sokak ve caddelerinde yine sinirler fazlasıyla gerildi. Birçok vatandaş kimi zaman alkolün etkisiyle, kimi zaman da bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi.

Dolapdere’de ise iki sürücü trafik tartışması yüzünden tekme tokat birbirine girdi. Sürücülerden birinin diğerinin kafasında plastik sopa kırdığı anlar kameraya yansıdı.

Tarlabaşı Bulvarı’nda ise yüksek alkolün etkisinde olan iki şahıs tartıştı. Kaldırımda yumrukların konuştuğu anlarda kavganın yanından geçen diğer insanlar ise olayı şaşkınlıkla izledi. O anlar bir başka vatandaşın kamerasıyla anbean kaydedildi.

İstiklal Caddesi’nde yabancı uyruklu olduğu iddia edilen iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Kavga eden şahısların yere düşen kişileri tekmelediği anları vatandaşlar panikle izledi. Yine İstiklal Caddesi’nde yabancı uyruklu oldukları iddia edilen iki kişi bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırmayı başarırken, yaşananlar diğer vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.


Taksim’de ise alkollü olduğu iddia edilen şahısların kavgasını ayırmaya çalışan bir başka kadın, şahıslardan birisi tarafından darbedildi. Ayırmaya çalıştığı esnada aldığı darbeyle yere düşen şahıs neye uğradığını şaşırdı. Kadını yere seren şahsı ise vatandaşlar güçlükle sakinleştirebildi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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