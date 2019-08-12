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Tartıştığı karısını silahla yaraladı

Konya'nın Ereğli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını silahla yaralayan kişi gözaltına alındı

12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:27
Tartıştığı karısını silahla yaraladı

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını silahla yaralayan kişi, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi'nde karşılaşan ve boşanma aşamasında oldukları belirtilen Yusuf Y. ile eşi Hülya Y. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Hülya Y. silahla yaralandı.

Dizlerinden yaralanan Hülya Y. ambulansla, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli Yusuf Y. olay yerine gelen polis ekiplerine suç aleti silahla teslim oldu.


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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:27
  1. Ereğli
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