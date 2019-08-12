Tartıştığı karısını silahla yaraladı Konya'nın Ereğli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını silahla yaralayan kişi gözaltına alındı

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını silahla yaralayan kişi, gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi'nde karşılaşan ve boşanma aşamasında oldukları belirtilen Yusuf Y. ile eşi Hülya Y. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Hülya Y. silahla yaralandı. Dizlerinden yaralanan Hülya Y. ambulansla, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Yusuf Y. olay yerine gelen polis ekiplerine suç aleti silahla teslim oldu.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.